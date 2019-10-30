Gediz’den sofraya: Kirliliğin bedeli

Gediz Ovası'ndaki çiftçiler, tarımsal sulamada nehrin suyundan faydalanıyorlar. Böylece tarımın, endüstrinin, madenlerin, kentlerin atıkları besin zincirine giriyor. Bu ovada yetişen ürünler, tüm Türkiye'de ve dünyada tüketiliyor. 401 kilometrelik Gediz Nehri'nin, Murat Dağı'ndaki kaynağından Ege Denizi'ne dökülene kadarki yolculuğunu anlattık.

Haber ve video: Esra Yalçınalp, Mustafa Alp Dağıstanlı

Grafikler: Mesut Ersöz, Selim Büyükgüner

Katkıda bulunanlar: Ahmet Tok, Metin Sert