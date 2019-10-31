Telif hakkı DHA Image caption Rabia Naz Vatan

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştıracak Meclis Komisyonu, görev dağılımının ardından ilk toplantısını yaptı. TBMM Araştırma Komisyonu, muhalefet partilerinden üyelerin de önerileri doğrultusunda, Kasım ayının ilk yarısında Eynesil'e giderek olay yerinde inceleme kararı aldı.

Bu kapsamda Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve annesi Atika Vatan'ın da dinlenmesi planlanıyor.

Komisyonda, Rabia Naz'ın ölümü olayını yakından izleyen ve bu nedenle tehditler de alan gazeteci Metin Cihan ile yine olayla ilgili çok sayıda yazı kaleme alan gazeteci Cem Küçük'ün de durumlarının uygun olması halinde dinlenmesine karar verildi.

Başta Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp ile üniversiteler olmak üzere çok sayıda kurumdan da temsilci çağırılmasını prensipte benimsenirken, komisyon, üyelerinden gelecek öneriler doğrultusunda kimlerin dinleneceğine karar verecek.

'Güç sahibi kişilerin karartması engellenmeli'

HDP'li komisyon üyesi Filiz Kerestecioğlu, erk sahibi kişilerin şüpheli ölümleri karartmasının engellenmesi için komisyonun üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Kerestecioğlu, "Şüpheli çocuk ölümleri olabilir aile içinde olabilir başka yerlerde yapabilirler. Bu tarz davalarla cinayetlere rastlıyoruz ama komisyonun önemli amacı, güç sahibi kişilerin güçlerini kullanarak bu tarz çocuk ölümleri karartmasını üzerine gitmeliyiz" görüşünü dile getirdi.

Gazeteci Metin Cihan'ın olayın üzerine gittiği için tehdit aldığına dikkat çeken Kerestecioğlu, komisyonun yargı yetkisi olmadığını ancak nelerin karartıldığını ortaya çıkarabileceğini, şüphesi, şaibesi olan kişilerin komisyon çalışmalarına karışmasının engellenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

'4 metreyi geçerse intihar kabul edelim'

Komisyon üyesi MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Eynesil'e giderek, Şule Çet cinayeti davasında olduğu gibi olay yerinde "canlandırma" yapılmasını önerdi.

Enginyurt, "Bu konuda adli tıp raporunu doğru bulmuyorum. Bu konuda komisyon taktir ederse bir deney bir araştırma yapalım. Aynı yaşta çocuklarla bir canlandırma yaptıralım. Bir üniversiteyi eğitim kurumu spor kurumunu görevlendirelim. 11 yaşında 60 kilo çocuğun şekilde koşarak atlatalım. Eğer 4 metreyi geçerse intihar ettiğini kabule delim" önerisinde bulunuldu.

Bazı muhalefet partili üyeler de bu öneriye destek verdi ancak oylanmadığı için karar haline gelmedi.

'Yönlendirmeye izin vermeyelim'

İYİ Partili komisyon üyesi Aykurt Nuhoğlu ise komisyonun "birileri tarafından yönlendirilmesine izin verilmemesini" istedi.

Nuhoğlu, "Adli tıp kurumları bile yönlendirildi, savcılık yönlendirildi. Yeniden yönlendirilmesileri fırsat vermeyelim. Taze saf halimizle gidip, o barakada neler oldu. Gerçekten atlanılırken kameralar vardı da kaldırıldı mı? Hastane niye ilgilenmedi. Yerinde tespit yapalım" diyerek komisyonun çalışmalarına Eynesil'den başlamasını istedi.

'Rabia Naz olayıyla sınırlansın' önerisi

Komisyon önergesi Rabia Naz gibi diğer "şüpheli çocuk ölümlerini" de kapsadığı için muhafet partilerinden bazı üyeler 2011 yılında yaşamını yitiren Burak Oğraş ile Temmuz ayında yatağında ölü bulunan 40 günlük bebek Onur Özkan'ın şüpheli ölümlerinin araştırılması talepleri olduğunu belirtti.

Komisyon Başkanı Aydoğdu ise komisyonun çalışmasını Rabia Naz olayı ile sınırlanmasını istedi. Aydoğdu, "Rabia Naz olayı münhasıran verildi, başka olay alırsak altından kalkamayacağayız. Onun dışındakilere genel çerçevede bakabiliriz. Çünkü binlerce olay gelirse altında kalkamayız, sonuca ulaşamayız, Rabia Naz dışında spesifik olarak başka bir konu alınmamalı" önerisi getirdi.

İYİ Partili Nuhoğlu da komisyonun inceleme kapsamının genişlemesi halinde Rabia Naz olayı "sulandırılıyor" gibi bir algı oluşacağı için sınırlama önerisine destek verdi. Komisyon, başka dosyaların ele alınıp alınmayacağını komisyonun zamanının kalıp kalmaması ve ilerleyen süreçteki çalışmaların seyrine göre belirleyecek.

Görüşmelerin ardından Komisyon Başkanı Aydoğdu, önce kurum temsilcilerinin dinlenmesini daha sonra da Aralık ayı başında Eynesil'e giderek tarafların dinlenmesini önerdi. Ancak Enginyurt ve CHP Giresun Milletvekili Nihat Tığlı, aralık ayında hava koşullarının kötü olduğu ve uçakların iniş çıkışlarının bile zor olacağını belirterek, ilk başta, hatta kasımın ilk haftasında gidilmesini önerdi.

Bu öneriler üzerine Kasım ayının ilk yarısında uygun olan bir günde komisyonun Eynesil'e giderek, olay yerinde inceleme yapması ve ayrıntıları daha sonra netleştirilmek üzere olayla ilgili bilgilerine başvurulması benimsendi.