Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmalar hakkında ne biliniyor?

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Doğan Grubu tarafından 2018 yılı içerisinde Demirören Grubu'na devredilen, Türkiye'nin en yüksek tiraja sahip ikinci gazetesi Hürriyet'te onlarca çalışanın işine son verildi.

Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarma sürecinin Perşembe günü de devam ettiği belirtiliyor.

Bazı gazeteciler hem işten çıkarmalara hem de süreçte uygulanan eve tebligat gibi yöntemlere tepki gösteriyor.

Çalışanlar nasıl ve neden işten çıkarıldı?

Gazeteciler işten çıkarıldığını evlerine gelen tebligat yoluyla öğrendi.

Tebligatta, "Yönetim kurulunun işletmesel kararı uyarınca iş akdiniz 25.10.2019 itibariyle feshedilmiştir. Bilginizi rica ederiz" ifadesi yer aldı.

Bu gazetecilerden bir bölümü, evlerine tebligat yoluyla bilgilendirme yapıldığını mesai için gazetede bulundukları sırada öğrendi.

Bazı gazeteciler ise işten atıldıklarından, kurumsal mail hesaplarının kapatılması sonucu haberdar oldu.

İşten çıkarmalar Perşembe günü de sürdü. Bazı gazeteciler durumu yine bilgisayar hesaplarının ve e-postalarının kapatıldığını görünce fark etti.

Ancak daha sonra iş akdi feshedilenler, bu kez İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne çağrıldı ve kendilerine yüz yüze bildirim yapıldı.

Halihazırda gazetede çalışanların tedirginlik içinde olduğu, bir taraftan yeni sayının hazırlıklarını yaparken, diğer taraftan da İnsan Kaynakları'ndan gelecek olası telefonun kaygısını yaşadıkları aktarılıyor.

Süreçle ilgili yeterli bilgi alamadıklarını belirten gazeteciler, banka hesaplarında Cuma günü maaş yatıp yatmayacağını kontrol ederek işten çıkarılıp çıkarılmadıklarını anlamaya çalıştıkları belirtiliyor.

İşten çıkarılanlar kimler?

İşten çıkarılanların önemli bir bölümü muhabir ve editör. Şu ana kadar tebligat ya da yüz yüze bildirim yoluyla işten çıkarıldığı öğrenilen isimler arasında şu kişiler var:

İpek Özbey, Çınar Oskay, Banu Tuna, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, İbrahim Yurtbay, Kenan Başaran, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Mesude Erşan, Aydil Durgun, Aslı Barış, Mustafa Doğan, Arda Akın, Emre Özpeynirci, Ece Emre, Levend Korkut, Nigar Akan, Ahmet Can Şit, Şebnem Turhan, Ceyhun Kuburlu, Doğaner Gönen, Cenk Öz, Deniz Dallı ve Cansu Topçu.

BBC Türkçe'nin öğrendiğine göre, sadece haber bölümünde değil, az sayıda başka departmanlardan da işten çıkartılanlar var ve iş akdi feshedilenlerin sayısı 40'ı geçti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyelerinden 43'ünün işten çıkartıldığını duyurdu.

Hürriyet'in 1 Kasım 2019 sayısının künyesinden çok sayıda ismin çıkartılması ve mevcut değişikliklerin yansıtılması bekleniyor.

@banutuna tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin sabah evden erken çıktığım, yalnız yaşadığım ve şu anda şehirdışında olduğum için işten atıldım mı bilmiyorum. çünkü atıldığımız görülmemiş biçimde eve tebligatla bildirilmiş. hürriyet mail hesabım bloke edildiğine göre atılmış olabilirim. 23 yılın sonunda başımıza gelen bu oldu — Banu Tuna (@banutuna) 30 Ekim 2019

@CinarOskay tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Yüzümüz kızarmadan, bizi mahcup etmeyecek bir arşivle yolun sonuna geldik. Şimdi dışardaki gazeteci arkadaşlarımıza kavuşuyoruz. Özgürüz, içimiz kıpır kıpır. 2012-2019 Hürriyet Ekler ekibiyle çalışmak bir onurdu. Bizi bugüne kadar terk etmeyen okuyucularımıza teşekkür ediyorum. — Cinar Oskay (@CinarOskay) 31 Ekim 2019

@eozpeynirci tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 25 yıl görev yaptığım Hürriyet gazetesinden bugün itibarıyla ayrılmış durumdayım. Doğru bildiğim yoldan sapmadan aynen devam... — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) 31 Ekim 2019

İşten çıkarılanlar ne söylüyor?

BBC Türkçe'ye konuşan işten çıkarılan bir çalışan, daha önce de işten çıkarmalarla karşılaştığını ancak posta yoluyla işten atılmanın "ahlaksızca" olduğunu söylüyor.

Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıklarını somut olarak söylemeyeceğini belirten gazeteci, bununla birlikte işten çıkarılan çalışanların büyük bölümünün ortak yönünün, Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi olmak olduğunu belirtti.

Gazeteci, yaşananın bir kez daha basında sendikalı olmanın önemini gösterdiğini, işten atılmalarına rağmen sendikalı oldukları için kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi ve "Herkes sendikalı olsun" dedi.

Kimler, nasıl tepki verdi?

Bu arada işten çıkarmalar üzerine tepki olarak gazeteden istifalar da gelirken, bazı gazeteciler ve meslek örgütleri de tepki gösterdi.

İşten çıkarma kararının kendisine bildirilmediği öne sürülen, gazetenin genel yayın yönetmeni Vahap Munyar, dün noter yoluyla görevinden istifa etti.

Munyar'ın istifasının bugün kabul edildiği ve işten çıkış belgesinin kendisine teslim edildiği öne sürüldü.

Gazetenin yazarı Gülse Birsel, Twitter'dan yayımladığı istifa mesajında şunları söyledi:

"Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyuruyorum. Okuyucularımdan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler. @Hurriyet"

Naim Dilmener de istifasını bir Twitter mesajıyla duyurdu:

"Doğan zamanı da, sonraki Demirören zamanı da; Hürriyet'te yazmamın tek sebebi Çınar Oskay ve ekibiydi. Onlar yoksa benim kalmamın hiçbir anlamı olmaz. Ben de ayrılıyorum. Oskay ve arkadaşlarına teşekkürlerim sonsuz. Yolları her daim AÇIK olsun."

@renemliD tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Doğan zamanı da, sonraki Demirören zamanı da; Hürriyet’te yazmamın tek sebebi Çınar Oskay ve ekibiydi. Onlar yoksa benim kalmamın bir anlamı olmaz. Ben de ayrılıyorum. Oskay ve arkadaşlarına teşekkürlerim sonsuz. Yolları her daim AÇIK olsun. — Naim Dilmener (@renemliD) 31 Ekim 2019

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da işten çıkarmalara sert tepki gösterdi.

TGS attığı Twitter mesajında, bu işten çıkarmaların anayasaya aykırı olduğunu iddia etti ve mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, eve tebligat yönetimini "yakışıksız bir tarz" olarak nitelendirdi ve bunun Hürriyet'in "halka nitelikli haber ulaştırma misyonundan iyice elini çektiğini" gösterdiğini belirtti.

@RSF_tr tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin RSF’den Erol Önderoğlu: Hürriyet’e emek vermiş en az 15 deneyimli gazetecinin iş akdinin, üstelik “eve tebligat” gibi yakışıksız bir tarzda, sonlandırılmasının işletmenin halka nitelikli haber ulaştırma misyonundan iyice elini çektiğini gösteriyor. Meslektaşlarımızın yanındayız! pic.twitter.com/t5k80NWA1i — RSF Türkçe (@RSF_tr) 30 Ekim 2019

Demirören ve Hürriyet konuyla ilgili ne diyor?

İşten çıkarmalarla ilgili herhangi bir kurumsal açıklama yapılmadı.

İşten atılanlar, insan kaynakları bölümünün kendilerine yeterli bilgi vermediğini söylüyor.

BBC Türkçe, Hürriyet'in insan kaynakları bölümünden görüş talebinde bulundu ancak bu talebe henüz olumlu bir yanıt gelmedi.

İşten çıkarılanlar ne yapacak?

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın gün içinde işten çıkarmalarla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

İşten çıkarılanlar bu arada sendika çatısı altında toplantılar yapıyor ve sendika avukatları ile işten çıkarmalara karşı hangi adımları atacaklarını tartışıyor.

İşe iade davasının da çalışanlar arasında tartışıldığı ancak henüz bu yönde bir karar alınmadığı aktarılıyor.