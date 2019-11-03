Telif hakkı DHA Image caption Beşiktaş'ta durakta yaralananlar

İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüsün durağa dalması sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğunu bildirdi.

Yine DHA'nın haberine göre, özel halk otobüsünün şoförü N.K, durağa daldıktan sonra otobüsten indi, bıçakla bir kişiyi yaraladı ve Beşiktaş İskelesi'nden denize atladı.

Şoför, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı (AA), yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğunu aktardı.

DHA'ya konuşan bir görgü tanığı, "Otobüsteydik, Zincirlikuyu'dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı...Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı" dedi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.