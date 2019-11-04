Telif hakkı DHA Image caption Şoför Necdet K

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dün 1 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Barbaros Bulvarı'ndaki olayda 33 yaşındaki şoför Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı.

Hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan birinin hayatını kaybettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun açıklamıştı.

@Mrt_Ongun tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Beşiktaş’ta ÖHO şöförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) 3 Kasım 2019

Olaydan sonra Beşiktaş İskelesi'nden deniz atlayan şoför, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Telif hakkı DHA Image caption Beşiktaş'ta durakta yaralananlar

İBB inceleme başlattı

İBB şoför, araç sahibi ve özel halk otobüsü şirketi hakkında inceleme başlattı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için özel halk otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şoförün alkollü olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Telif hakkı DHA Image caption Beşiktaş'ta yaralananlardan bazıları

Şoförün denizden çıkarılma anları kaydedildi

Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) geçtiği görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polisler yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Telif hakkı DHA Image caption Otobüs şoförü Necdet K., denizden çıkarılıyor

Daha sonra denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: Yaralılardan biri hayatını kaybetti, atladığı denizden çıkarılan bıçaklı şoför gözaltında