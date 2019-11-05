Haklarında tahliye kararı verilen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı

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Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında Mehmet Altan'ın beraatine karar verilirken, hapis cezası verilen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye kararı çıktı.

Haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 16. Dairesi tarafından bozulmasının ardından dava 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görüldü.

Davada Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Nazlı Ilıcak ile aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Ahmet Altan'ın, hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Kararın ardından Nazlı Ilıcak gece saatlerinde İstanbul Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

Saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.

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Ahmet Altan da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Altan'ı 23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıkışında kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı.

Aynı davada yargılanan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3'er ay hapis cezasına, Şükrü Tuğrul Özşengül ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Altan, davada tutuksuz yargılanıyordu.

Savcı Pazartesi günü verdiği mütalaada Mehmet Altan'ın beraatini; Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini; diğer tutuklu sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in de 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarıni istemişti.

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"İçeride binlerce masum adam var"

Cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, "Tahliye kararını duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar. Onlar için çok üzüldüm. İçerde binlerce masum adam var" diye konuştu.

En çok gökyüzüne bakmayı özlediğini belirten Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kolay kaybetmem ben" ifadelerini kullandı.

Hukuki süreçte neler yaşandı?

Sanıklar, 15 Temmuz darbe girişimini "önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları" iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme 16 Şubat 2018'de tüm sanıkları "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 309/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019'da yerel mahkemenin kararını bozdu.

Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise "anayasayı ihlal" yerine 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanmaları gerektiğine karar verdi.

Diğer sanıklar Özşengül, Yazıcı ve Şimşek hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunun oluştuğuna karar verildi.

Sanıklar, 8 Ekim'de yeniden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmışlardı.

Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırmıştı.

Mehmet ve Ahmet Altan, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları bir televizyon programında, 'darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulunmak' gerekçesiyle 10 Eylül 2016'da gözaltına alınmışlardı.

Nazlı Ilıcak ise 30 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.