Türkiye, Bağdadi'nin ablasını Suriye'de yakaladığını duyurdu

Telif hakkı Reuters Image caption Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad'ın eşi (solda), Rasmiya Awad (ortada), Awad'ın gelini (sağda)

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ABD operasyonunda ölen eski lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad, Türk güvenlik güçleri tarafından Suriye'de yakalandı.

AP ve Reuters haber ajanslarının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdıkları haberlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalandığını Twitter paylaşımıyla doğruladı.

Altun açıklamasında, "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm şiddetiyle devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının bir diğer örneğidir" ifadelerini kullandı.

Haber ajansları, 65 yaşındaki Rasmiya Awad'ın Pazartesi akşamı Türkiye'nin kontrolündeki Azez kentinde eşi, gelini ve 5 çocuğu ile birlikte yakalandığını duyurdular.

AP'ye konuşan üst düzey Türk yetkili, Awad'ın ailesiyle birlikte Azez'deki bir treyler konteynerinde yakalandığını söyledi.

'İstihbarat açısından bir altın madeni'

Haber ajansına konuşan yetkili yetişkinlerin sorguya alındığını belirtti ve "Bu olay istihbarat açısından bir 'altın madenidir.' (IŞİD hakkında) bildikleri örgüte dair kavrayışımızı genişletebilir ve daha fazla kötü kişileri yakalamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili de "Bağdadi'nin kız kardeşinden IŞİD'in iç işleyişine dair istihbarat hazinesi elde etmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Ajanslar isminin yayımlanmaması koşuluyla konuşması nedeniyle haberlerinde Türk yetkilisinin adını paylaşmadı, bu nedenle ajanslara konuşan yetkililerin aynı kişi olup olmadıkları bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib Vilayeti'ne 27 Ekim'de düzenlediği bir operasyon sırasında kendisini öldürdüğü bildirilmişti.

IŞİD, Bağdadi'nin ölümünün ardından geçen hafta, yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı.

Örgüt ayrıca, "Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin intikamının alınacağını" duyurdu.

İbrahim Avad İbrahim el-Bedri yani Ebu Bekir el-Bağdadi, 1971 yılında Irak'ın Samarra kentinde, alt orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Temmuz 2014'te IŞİD'in Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden kısa bir süre sonra Bağdadi "halifelik" ilan etti ve örgütün adını "İslam Devleti" olarak değiştirdi.

ABD basınına bilgi veren yetkililer, 27 Ekim'in ilk saatlerinde ABD özel kuvvetlerinin İdlib Vilayeti'ne bağlı Barişa köyündeki bir binaya yönelik operasyona başladığını aktarmıştı. Bağdadi'nin operasyon sırasında çıkmaz bir tünele girince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek hayatına son verdiği bildirilmişti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD liderinin kimliğinin, üç ay önce ele geçirilen giyilmiş iç çamaşırı üzerinde yapılan DNA testiyle teyit edildiğini belirtmişti.