Telif hakkı CUMHURIYET.COM.TR Image caption Mümtaz Soysal

Anayasa hukuku profesörü ve eski dışişleri bakanı Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Soysal'ın Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Soysal, 1961 Anayasası'nı hazırlayan isimler arasında yer alıyordu.

Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde anayasa hukuku alanında dersler veren Soysal, 1963'te aynı fakültede doçent, 1969'da da profesör oldu.

1971 yılında SBF'nin dekanlığına seçildi ve "Anayasa Giriş" adlı kitabında "komünizm propagandası" yaptığı gerekçesiyle 12 Mart muhtırasının ardından tutuklandı.

14,5 ay Mamak Cezaevi'nde kaldı ve bu dönemde 1976 yılında hayatını kaybeden yazar Sevgi Soysal ile evlendi.

Soysal, 1991 yılında SHP'den Ankara, 1995 yılında da DSP'den Zonguldak'tan milletvekili seçildi.

Tansu Çiller başbakanlığındaki hükümette 1994 yılında dört aylığına dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

Aralarında Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet'in de olduğu bir dizi yayın organında köşe yazıları yazdı.

Soysal, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.