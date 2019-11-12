Yunanistan - Türkiye sınırında sıkışan ABD'li IŞİD zanlısı hakkında hükümet yetkilisinden açıklama: Ülkesiyle görüşülüyor

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Pazartesi gününden bu yana iki ülkenin de kabul etmemesi nedeniyle Yunanistan ve Türkiye sınırındaki tampon bölgede kalan ABD uyruklu bir IŞİD şüphelisinin durumuyla ilgili, vatandaşı olduğu ülke ABD ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Pazartesi günü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen haftaki açıklaması kapsamında, Türk makamlarınca yakalanan "yabancı terörist savaşçıların" ülkelerine iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, 1 Almanya ve 1 Danimarka uyruklu iki kişinin daha işlemleri tamamlandı ve şüpheliller Pazartesi günü ülkelerine geri gönderildi.

ABD uyruklu bir IŞİD zanlısının Pazartesi günü sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi'nden Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'na gönderildiği açıklandı.

Çataklı, "Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı savaşçı teröristin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'den deport edilmesi işlemi gerçekleştirildi" demişti.

Ancak sınır dışı edildiği kapının karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'ndaki Yunan görevliler tarafından kabul edilmediği belirtilen IŞİD zanlısı, Yunan yetkililer tarafından Türkiye'ye geri gönderildi.

Türkiye'nin de kabul etmediği şahsın tampon bölgedeki bekleyişi hâlâ sürüyor.

İçişleri Bakanlığı şu ana dek konuyla ilgili yaptığı tüm resmi açıklamalarda, ülkelerine iade edilecek kişileri "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendiriyor.

BBC Türkçe'nin bir hükümet yetkilisinden edindiği bilgiye göre, ABD vatandaşı olan kişi, kendi isteği üzerine Yunanistan'a gönderildi ancak Yunanistan kabul etmediği için tampon bölgede kaldı.

Söz konusu yetkili, bu kişinin Yunanistan'a giriş yapabilmesini sağlayacak "geçerli bir seyahat belgesinin olduğu" ve kendi talebiyle Yunanistan'a gönderildiği bilgisini paylaştı.

Tampon bölgede kalan ABD'li IŞİD şüphelisinin durumuyla ilgili olarak, ülkesiyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Söz konusu yabancı savaşçının hangi örgüt mensubu olduğu resmi olarak açıklanmadı, ancak Demirören Haber Ajansı (DHA) söz konusu kişinin IŞİD'li olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyareti öncesi düzenlediği basın toplantısında bu kişinin IŞİD'li olup olmadığı soruldu, Erdoğan ne teyit etti, ne de yalanladı.

Erdoğan, "Onlar bizi çok da ilgilendirmiyor, biz bunları göndermeye devam edeceğiz. Almışlar almamışlar, bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen hafta, Türkiye'nin yabancı IŞİD'lilerin "oteli olmadığını" söyleyerek, vatandaşlıkları iptal edilse bile, ülkelerine geri gönderilmeye Pazartesi'den itibaren başlanacağını duyurmuştu.

Alman şüpheliler 14 Kasım'da iade edilecek

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Almanya vatandaşı 7 şüphelinin seyahat programlarının yapıldığını ve 14 Kasım'da Almanya'ya iade edileceklerini açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre bu tarihte herhangi bir değişiklik yapılmadı ve bahsedilen 7 şüphelinin 14 Kasım Perşembe günü Almanya'ya iadesi gerçekleştirilecek.

İçişleri Sözcüsü Çataklı ayrıca bu kişiler hakkındaki uyruk tespit çalışmalarının tamamlanmış olduğunu, detaylı mülakatların yüzde 90 oranında sonuçlandırıldığını ve ilgili ülkelerle temas kurulduğunu söylemişti:

"Suriye'de yakalanan Alman uyruklu 2 yabancı terörist savaşçıların ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içerisinde sınır dışı edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 yabancı terörist savaşçıların işlemleri devam etmektedir."

Çataklı, "Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya: Bu hafta 9 iade gerçekleşecek

Alman hükümeti, Türkiye'nin "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirerek Almanya'ya sınır dışı ettiği Alman vatandaşının "IŞİD ile ilişkili olmadığını" açıkladı.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sözcü vekili Christofer Burger, Türkiye'nin sınır dışı ettiği Alman vatandaşı hakkında "IŞİD ile ilişkisi yok" diyerek söz konusu kişiye zaten konsolosluk desteği verilmekte olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burger ayrıca, bu hafta içerisinde 9 şüphelinin daha iadesinin gerçekleşeceğini açıkladı.

Türkiye'nin sınır dışı edeceği Alman vatandaşlarıyla ilgili kendilerine bilgi verdiğini ifade eden Burger 14 Kasım'da 7, 15 Kasım'da ise 2 Alman vatandaşının sınır dışı edileceğinin bildirildiğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Bugün iade edilenin IŞİD'li olmadığını söylüyorsunuz… Peki iade edilenler arasında Kuzey Suriye'de savaşmış olan YPG'liler varsa, burada haklarında ceza soruşturması açılacak mı?" sorusunu Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter yanıtladı.

Alter, "Dile getirdiğiniz somut örnekten bağımsız olarak, genel tutumumuza ilişkin şunu ifade edebilirim. Almanya açısından, ceza kanunu uyarınca suç oluşturan eylemler söz konusu ise gayet tabii ki ceza soruşturması açılır" dedi.