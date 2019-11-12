Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırmasının ardından, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan gazeteci ve yazar Ahmet Altan gözaltına alındı.

Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım'da görülen duruşmada, mahkeme heyeti 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan yargılanan gazeteci ve yazar Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan tahliye edilmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Ahmet Altan tahliye edilmesinin ardından kızı Sanem Altan ile hasret gidermişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı.

T24 haber sitesi Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu'nun, "Gözünün önünde yazılan ancak kendisine verilmeyen kararı Sabah gazetesinin internet sitesinden öğrendiğini, 3 yıllık dosyaya başkanı dün atanan mahkemenin tutukluluk kararı vermesinin hukuku çiğnemek olduğu" sözlerini aktardı.

Figen Çalıkuşu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

@FigenCalikusu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin YARGI REFORMU BİR MASALMIŞ!



27 AĞM Başkanı dün atandı ve bu gün heyeti ile hukuksuz bir karara imza attı



26AĞM’nin hükmünü yasaya aykırı olarak yok saydı

Kararı ##AhmetAltan ın avukatından gizledi



Ve kararı gene medyadan öğrendik!



Hukuk betonlar altına gömüldü!@abdulhamitgul — Figen AlbugaÇALIKUŞU (@FigenCalikusu) 12 Kasım 2019

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldıkları yakalama kararı ile birlikte Salı akşamı Altan'ın Kadıköy Erenköy'de bulunan evine gitti.

DHA'nın haberine göre, Altan'dan önce kızı ve oğlu binadan çıktı. Daha sonra Ahmet Altan polisler eşliğinde binadan çıkarak sivil polis aracına bindirildi. Yakınları, Ahmet Altan'a polis aracına bindirilinceye kadar eşlik etti.

Altan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine girmesi bekleniyor.

Mehmet ve Ahmet Altan, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları bir televizyon programında, 'darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulunmak' gerekçesiyle 10 Eylül 2016'da gözaltına alınmışlardı.

Hukuki süreçte neler yaşandı?

Sanıklar, 15 Temmuz darbe girişimini 'önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları' iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme 16 Şubat 2018'de tüm sanıkları 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 309/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu. Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 5 Temmuz 2019'da yerel mahkemenin kararını bozdu.

Mehmet Altan'ın yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ise 'anayasayı ihlal' yerine 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek' suçundan yargılanmaları gerektiğine karar verdi.

Mehmet Altan, davada tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar, 8 Ekim'de yeniden yargılama için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmışlardı.

Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırmıştı.

Aynı davada yargılanan diğer sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçunun oluştuğuna karar verildi.

Yazıcı ve Şimşek 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3'er ay hapis cezasına, Özşengül ise 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Nazlı Ilıcak 30 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.