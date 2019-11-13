HDP'li 4 yerel yönetime daha kayyum atandı, kayyum atanan HDP'li belediye sayısı 20'ye yükseldi

Telif hakkı DHA

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'nin 3 ilçe ve bir belde belediyesine daha kayyum atandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in, "terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla devam eden davalar nedeniyle "tedbir amaçlı" görevden alındıkları duyuruldu. Bakanlık kararıyla görevden alınan isimlerin yerlerine ilçe kaymakamları, belediye başkan vekilleri olarak görevlendirildi.

Şırnak'ın kayyum atanan üçüncü ilçesi İdil Belediye Başkanı Songül Erden ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi de aynı gerekçe ile görevden alındılar. Son görevden uzaklaştırmalar ile kayyum atanan HDP'li belediye sayısı 20 oldu.

10 belediyenin başkan ve eş başkanları ise "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandılar.

Tutuklanan HDP'li belediye başkanları:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz

Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer

Kulp Belediye Başkanı Fatih Taş

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman

Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar

Van İpekyolu Belediye Eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin

Saray Belediye Başkanı Caziye Duman

Nusaybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut

HDP 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 4 şehir, 50 ilçe, 11 belde belediyesi olmak üzere toplam 69 belediye kazandı.

İçişleri Bakanlığı kararı ile kayyum atanan 20 il ve ilçe belediyesinde HDP'nin yerel seçimde aldığı toplam oy sayısı ise 1 milyon 290 bin 869.

HDP'nin şu ana kadar kayyum atanan 20 il ve ilçe belediyesi: