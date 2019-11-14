Telif hakkı DHA Image caption Baba Şaban Vatan ve TBMM komisyon üyeleri

Giresun'da Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Eynesil'de gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuğba Demir mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak için Eynesil'de bulunan gazeteciler Çarşamba günü, baba Şaban Vatan da Perşembe günü gözaltına alınmıştı.

Görele Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Coşkun, Kızıl, Demir ve Vatan hakimlik sorgularının ardından yurt dışına çıkış yasağı ve tanığın evine yaklaşmama tedbiri uygulaması kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorgusunda, soruşturmada tanık olarak yer alan Mürsel Küçükal ile yaptığı görüşmeler sorulan gazeteci Canan Coşkun'a 'şantaj, tehdit, kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamaları yöneltildi.

Şaban Vatan'ın avukatı Emel Bodur Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin 'CMK 109 hükmü ile serbest bırakıldığını' duyurdu ve "Son sözü yargı söyleyecektir" dedi.

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Eynesil Polis Merkezi'nde bianet.org'a konuşan Canan Coşkun taşınabilir modem, cep telefonu, bilgisayar, power bank, fotoğraf makinesi gibi tüm dijital materyale ve çekilen videolara el konulduğunu söyledi ve "Kazım Kızıl'ın, üzerinde Hamburg Film Festivali arması bulunan çantasına da bu armayı 'suç unsuru' sayarak el koydular" dedi.

Süleyman Soylu: Kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da serbest bırakılma kararı öncesi olayla ilgili Twitter'da şu mesajları paylaşmıştı:

"(…) Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar.

"Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.

@suleymansoylu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Gördüğüm şudur; Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor.

Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 14 Kasım 2019

"Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseli kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.

"Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı.

"Kimsenin kendisini hâkim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır."

Valilik açıklaması

Giresun Valiliği, 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası ve gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamasında 'TBMM Araştırma Komisyonu'nun Eynesil'i ziyaretinden sonra Şaban Vatan'ın tanık Mürsel Küçükal'a sosyal medya üzerinden 'aleni tehdit ve hakaretlerde bulunduğu' belirtilmişti.

Valilik açıklamasında Canan Coşkun, tanık Mürsel Küçükal'ı 'TBMM Komisyonu'ndaki bir milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtmakla' suçlanmıştı.

Açıklamada ismi "C.C." olarak geçen Coşkun'un, komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek Mürsel Küçükal'ı kandırdığı iddia edilirken; "Kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" deniyor.