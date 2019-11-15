Bakırköy'de aynı aileden biri çocuk üç kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili neler biliniyor?

Image caption Aynı aileden biri çocuk üç kişinin ölü bulunduğu ev

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir evde Cuma günü aynı aileden birisi çocuk üç kişi evlerinde ölü bulundu. BBC Türkçe, İstanbul'un Fatih ilçesi ile Antalya'da yaşanan ölümlere benzerliğiyle dikkat çeken olayla ilgili bilinenleri bir araya getirdi ve aile fertlerini tanıyanlarla görüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "A.D.'nin babası ve Z.D'.nin eşi olan B.D'.nin, eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiğini" belirtti.

Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan incelemelerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

BBC Türkçe'ye konuşan aile üyelerinin komşuları ve tanıdıkları, "olay karşısında şoke olduklarını, böyle bir şeyin yaşanabileceğine dair önceden bir işaret görmediklerini" söylüyor.

Cenazeler, Cumartesi günü Fatih Camii'nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Image caption Aynı aileden biri çocuk üç kişinin ölü bulunduğu ev

Komşuların ihbarıyla ortaya çıktı

Bakırköy'ün Osmaniye mahallesindeki olay, komşuların ihbarı üzerine ortaya çıktı. BBC Türkçe'ye konuşan ve kimliklerinin gizli kalmasını isteyen apartman sakinleri, olayın ilk olarak sabah erken saatlerinde komşular tarafından anlaşıldığını söyledi.

Bir apartman sakini, sabah erken saatlerde Z.D.'nin cansız bedeninin kapısı açık apartmanda dairesinde yerde bulunduğunu, bunun üzerine polisi aradıklarını belirtti.

Bakırköy Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre saat 06.45'te yapılan ihbar ardından, dairedeki koku nedeniyle güvenlik ekipleriyle birlikte Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Açıklamada, "ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğunun tespit edildiği, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı" belirtildi.

Apartman, incelemeler sonuçlanana dek polis kordonuna alınıp giriş çıkışlara kapatıldı.

Başsavcılık'tan zehirleme ve intihar açıklaması

İlerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "B.D.'nin Kuyumcukent'teki işyerinde altın ticaretiyle uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinden kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında B.D.'nin, "girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği" belirtildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "B.D.'nin ölmeden önce ağır borç batağında olduğunu" söyledi.

Başsavcılık, ölen kişilerinin cesetlerinin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurum Başkanlığı'na kaldırıldığını açıkladı.

Aile fertlerinin kesin ölüm nedenleri, otopsi raporlarından sonra belli olacak.

Image caption Kuyumcukent

'Ailece saygı duyulan insanlardı'

B.D'.nin, Bahçelievler ilçesinin Yenibosna mahallesinde yer alan Kuyumcukent'te bulunan işyeri bugün kapalıydı.

"Aileye hatır gereği" olduğunu belirterek konuşurken isim vermek istemeyen esnaflar BBC Türkçe'ye, hem B.D'.nin hem de kardeşi ile babasının, Kuyumcukent'te tanınan insanlar olduğunu, böyle bir şeyi hiç beklemediklerini söyledi.

Bir esnaf, "B. D.'nin babasını da tanırım. Eski bir kuyumcu esnafıdır. Babasının hastalığı vardı, tedavi görüyordu. B. D. kardeşiyle birlikte bu dükkânı işletiyordu. Durumları iyiydi ama son dönemde borç meseleleri olduysa onu bilmiyorum. Ailece saygı duyulan insanlardı" dedi.

Yan dükkanlardaki esnaflar, "B.D. ile daha olaydan bir gün önce selamlaştıklarını, kendilerine onun intihar eğilimde olduğunu hissettirecek hiçbir davranışını görmediklerini" söyledi.

B. D.'yi "işini titizlikle yapan dört dörtlük bir insan" olarak tanımlayan bir esnaf, "Akıllara zarar bir olay, şok içindeyiz" dedi.

Bazı esnaflar ise başsavcılığın açıklamasındaki "kayıt dışı ticaret" iddialarına tepki gösterdi.

'Apartman yöneticisiydi, sosyal bir insandı'

Bakırköy'de konuştuğumuz, ailenin apartmandaki komşuları ise çiftin hiçbir sorununu gözlemlemediklerini, olaya çok şaşırdıklarını belirtti.

B. D.'nin apartman yöneticisi olduğunu belirten komşular, kendisinin insan ilişkilerinin iyi olduğunu da ekledi. Bir komşusu onu "sosyal bir insandı" diye tanımladı.

Borçları olduğu iddiasıyla ilgili olaraksa B. D.'nin kendilerine bir şey söylemediğini, bilgilerinin olmadığını belirttiler.

Image caption Mehmet Çevik

'Sosyal yardım talepleri yoktu'

Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çevik aileyi yıllardır tanıdığını, hiç aklına böyle bir şeyin gelmediğini söyledi:

"Bahattin ağabeyi 12-13 yıldır tanıyorum. Eşini, çocuğunu da tanıyorum. Yeri geldiğinde sohbet ederdik. Temiz bir insandı. Evden işe, işten eve giderdi. Bizim gördüğümüz kadarıyla durumları iyi insanlardı. Böyle bir şeyi yakıştıramıyoruz, şoktayız.

"İki gün önce de ayak üstü konuştuk. Sabah gelmişti. 'İşler nasıl?' demiştim, 'Orta şekerli' demişti. Çevresine de (borç iddiası konusunda) bir şey deyip demediğini duymadık. Komşuları geldi, onlarla da konuştuk, onlara da öyle bir şey söylememiş. Şen, şakrak birisiydi. Güler yüzlüydü. Mahalle olarak acı bir kayıp."

Image caption Osmaniye Mahallesi Muhtarı Serdar Uzunoğlu

BBC Türkçe'ye konuşan Osmaniye Mahallesi Muhtarı Serdar Uzunoğlu ise aileden herhangi bir kamu kuruluşuna herhangi bir ihtiyaç için bir yardım talebi gelmediğini söyledi. B.D.'nin babası ve kardeşiyle görüştüğünü de belirten muhtar, onların da kendisine, olay karşısında şaşkınlık içinde olduklarını söylediklerini aktardı.

Bakanlıktan araştırma komisyonu

Bu arada Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son dönemde yaşanan intihar vakalarını araştırmak üzere bakanlık bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Hem olaylarının hem de etkilerinin inceleneceğinin belirtildiği araştırmanın sonuçları, önümüzdeki günlerde detaylı bir rapor halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

Geçen hafta İstanbul'un Fatih ilçesindeki olayda dört yetişkin kardeş, Antalya'da ise bir anne, baba ve çocukları evlerinde ölü bulunmuştu.

Olaylar kamuoyunda hem psikiyatri hem de sosyal sorunlar açısından tartışılıyor.

İntihar vakaları tartışılırken teşvik edici olmamak için nelere dikkat edilmeli?

Türkiye'deki intihar vakaları hakkında neler biliniyor?

Hem uzmanlar hem de kamu kuruluşları konuyla ilgili yapılan haberlerle ilgili olaraksa basın mensuplarına ise hassasiyet çağrısı yapıyor.

http://psikiyatri.org.tr/basin/432/tpd-basin-aciklamasi-intihar-haberleri