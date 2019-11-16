HDP'li 4 belediyeye daha kayyum atandı

Telif hakkı DHA Image caption Suruç Belediyesi

Dün gözaltına alınan HDP'nin Şanlıurfa'nın Suruç ile Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin belediye başkanları görevden alındı. Başkanların yerine kaymakamlar kayyum olarak atandı. Son atamalarla birlikte HDP'nin kayyum atanan belediye sayısı 24'e yükseldi.

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın halen gözaltında tutuluyor.

Belediye başkanlarının yerine görevlendirilen isimler ise Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş, Savur Kaymakamı Bayram Türker, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Derik ve Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan.

Image caption Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, Ankara Gar Meydanı'nda 10 Ekim 2015'de düzenlenen saldırıda kızı Başak Sidar Çevik'i, kaybetmişti

'Eşim sadece Suruç halkına hizmet için çalıştı'

BBC Türkçe'ye konuşan Hatice Çevik'in eşi İzzet Çevik, Suruç Belediye Başkanının "terör propagandası yapmak" gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

İzettin Çevik, "Eşim şu an gözaltında. Avukatlar görüşüyor. Durumu ve morali iyi. Görevi başında sadece Suruç halkına hizmet etmek için çalıştı" dedi.

Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayyum meselesi, çağdaş olduğunu söyleyen bir ülkeye yakışır bir uygulama değil çünkü kayyum uygulaması, özgürlükleri ortadan kaldıran bir durum."

HDP: Gözaltılar ve kayyumlar AKP'nin sefaletidir

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, gözaltılar ve kayyumlar için "AKP'nin sefaletidir" ifadesi yer aldı.

@HDPgenelmerkezi tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 4 belediyemiz daha Kayyım Darbesi ile gasp edildi. 31 Mart'tan beri 24'ü Kayyım Darbesi, 6'sı YSK eliyle 30 belediyemiz hukukdışı yollarla iktidar tarafından işgal edildi. Önce belediye başkanlarımızı sudan sebeplerle gözaltına alıp ardından kayyım atamak AKP'nin sefaletidir. pic.twitter.com/HIQJij4luK — HDP (@HDPgenelmerkezi) 16 Kasım 2019

HDP Batman Milletvekili, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran da yaptığı yazılı açıklamada, "Bağımlı yargı gün gelecek yarattığı bataklıkta debelenecek" dedi.

Öte yandan 18 Ekim'de tutuklanan Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Semire Nergiz dün mahkemeye çıkarıldı ve duruşmada "mevcut durum itibariyle dosyada delillerin karartılma ihtimali olmadığı" yönünde oluşan kanaat üzerine yurt dışı yasağı ve imza adli kontrol tedbir kararlarıyla tahliye edildi.

Mahkeme, Nusaybin'de diğer eş başkan Ferhat Kut'un ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

HDP'nin şu ana kadar kayyum atanan il ve ilçe belediyeleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp, Bismil, Kayapınar, Kocaköy, Yenişehir ve Hazro ilçe belediyeleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin, Kızıltepe, Savur, Derik ve Mazıdağı ilçe belediyeleri

Van Büyükşehir Belediyesi ve Saray, Erciş, İpekyolu ilçe belediyeleri

Hakkari Belediyesi ve Yüksekova ilçe belediyesi

Şırnak'ın Cizre, İdil ilçe belediyeleri

Şanlıurfa'nın Suruç ilçe belediyesi

Erzurum Karayazı ilçesi, Tunceli Akpazarı Beldesi

Tutuklanan HDP'li belediye başkanları:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı

Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz

Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer

Kulp Belediye Başkanı Fatih Taş

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman

Yüksekova Belediye Eş Başkanları İrfan Sarı ve Remziye Yaşar

Van İpekyolu Belediye Eş başkanları Azim Yacan ve Şehzade Kurt

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin

Saray Belediye Başkanı Caziye Duman

Nusaybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut

HDP 31 Mart yerel seçimlerinde; 3 büyükşehir, 4 şehir, 50 ilçe, 11 belde belediyesi olmak üzere toplam 69 belediye kazanmıştı.

Diyarbakır-Bağlar Belediye Eş Başkanı Zeyyat Ceylan

Van-Çaldıran Belediye Eş Başkanı Leyla Atsak

Van-Edremit Belediye Eş Başkanı Gülcan Kaçmaz Sağyiğit

Van-Tuşba Belediye Eş Başkanı Yılmaz Berki

Erzurum-Tekman Belediye Eş Başkanı Müzahit Karakuş

Kars-Digor-Dağpınar Beldesi Belediye Eş Başkanı Abubekir Erkmen, Kanun Hükümünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edildikleri için, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar üzerine mazabatlarını alamamışlardı.

Onların yerine mazbatalar en çok oyu alan ikinci partinin adayına verilmişti.