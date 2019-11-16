Telif hakkı DHA Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamladığı halde yaş şartı arttığı için emekli olamayanların taleplerini yerine getirmeyeceği mesajı verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak şu ana kadarki en net açıklamasını yapan Erdoğan, bu kişilerle ilgili olarak, "Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun" dedi.

İstanbul'da Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı Kampüsü'nde düzenlenen programda konuştu.

Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler" dedi.

"Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız.

"Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor."

Eski CHP milletvekili Yarkadaş: Erdoğan 46 yaşında emekli oldu

Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise bugünkü açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

20 yıl önce yürürlüğe giren yasayla ne oldu?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

Bu tarihten önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte yaşa takılanların ana talebi, 1999'da yapılan bu değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi. Yani 1999'dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olabilmeleri.

1999'daki yasal değişiklik halihazırda sigortalı olanların emeklilik yaşını da değiştirdi

24 Haziran 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim öncesi çeşitli partiler bu konuda açıklamalar yapmış, MHP seçim beyannamesinde "Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetini gidereceğiz" demişti.

EYT konusunda, İYİ Parti tarafından geçen yıl verilen yasa teklifi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor, talepleri gerçekçi mi?