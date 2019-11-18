Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2017 yılında hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 18-50 yaş grubunda 5 milyon kişi, yılda 50 milyar TL'lik yasa dışı bahis oynuyor.

Sektör devletin müdahalelerine rağmen yıllar içinde katlanarak büyüdü. Türkiye ekonomisine, sporuna ve toplumuna büyük zarar veriyor.

Türkiye'de yetkili firmalar dışında bahis oynamak da oynatmak da yasak. Ancak yasa dışı bahis sektörü, devletin müdahalelerine rağmen yıllar içinde yasal bahisi dörde katlayacak kadar büyüdü.

Son dönemde yasa dışı bahis oynayanların da, oynanan bahis miktarının da arttığı sanılıyor.

İnsanları yasa dışı yollarla bahis oynamaya iten sebepler neler? Devlet yasa dışı bahisle mücadelede hangi yolları izliyor? Sektörde yapılan son yenilikler yasa dışı bahisi önlemekte ne kadar etkili oldu?

Yasa dışı bahis sektörünü, Haber Global ve Misli Spor Yorumcusu Evren Göz ile bir bahis oyuncusu ve bir yurt dışı bahis bürosu çalışanına sorduk.