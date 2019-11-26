Ali Babacan: Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik

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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AKP'den istifa nedenlerini anlatırken, "Sadece ilkelerde değil değerlerde de sapma meydana geldi. Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik" dedi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

AKP'den neden istifa ettiği sorusuna Babacan, "Kararlarda keyfilik olmaması lazım. Sadece ilkelerde değil değerlerde de sapma meydana geldi. Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini hissettik" yanıtını verdi.

"Sorunları çözmek için de yeni bir iddiayla ortaya çıkmak gerekti. Bir süre biz mevcut düzene zarar veririz korkusuyla bunun vebalinden korktuk. Ama zamanla hiçbir şey yapmazsak bunun vebali daha ağır olacak hissiyatı daha ağır bastı" diye devam etti.

Altaylı'nın 'Eğer yanlışlar varsa o da bakandı' eleştirileri var" ifadelerine,

"Parti içi özeleştiri mekanizmaları çalıştırılamayabiliyor. Siyasi partiler yasasında parti içi demokrasiyi işletecek mekanizmaları mecbur hale getirmeli" yanıtını verdi.

"Gül dışarıdan destek veriyor"

Altaylı, yeni parti kurma hazırlıklarıyla ilgili olarak "Abdullah Gül çok fazla öne çıkmaz derler. Temkinli bir insan olduğu bilinir. Bu kez Gül ikircikli bir tavır içinde. Ali Babacan'ın arkasında aslında Gül var. Gül bu partinin neresinde" diye sordu.

Babacan buna, "Abdullah Bey ile gelecek vizyonumuz aynı. 'Ben artık aktif siyasette yokum.Yeni bir partide olmam' dedi. Kendisi bizim çalışmalarımıza destek veriyor. Ayda bir ya da iki defa görüşüyoruz. Dışarıdan bize bilgisiyle tecrübesiyle destek veriyor. ama nihai kararları biz veriyoruz" yanıtını verdi.

Babacan, "Hala siyasi itibarını koruyan herkesle görüşüyoruz" diye devam etti.

'Davutoğlu'nun partisiyle birleşme zor"

Babacan bir kadro hareketi olmasını istedğini vurguladı. AKP'den ayrılan ve yeni parti çalışmalarına başlayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan 'birleşme talebi gelip gelmediği sorusuna da "Bir şekilde beraber hareket etme teklifinde bulundu. Bu nasıl kadro hareketine dönüşecek, tam karar veremedik. Onlar daha erken başladı. Biz daha sonra başladık ve bambaşka bir metodla geldik. Bambaşka bir metodla devam edeceğiz. Nasıl birleşeceğiz, ben açıkçası biraz zor görüyorum" karşılığını verdi.

Eski Bakanın açıklamaları sürüyor. Öne çıkan ifadeler geldikçe haberi güncellemeye devam edeceğiz.

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