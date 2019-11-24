Muharrem İnce: Komplonun amacı beni devre dışı bırakmak

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CHP'li siyasetçi Muharrem İnce, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne dair iddialar hakkında Yalova'da bir basın toplantısı düzenledi.

"Bu tezgah bu komplo çözülmezse CHP'nin temiz siyaset yolculuğu yara alır" diyen İnce, "Komplonun nihai amacı nedir" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Amaç benim arkadaş. Muharrem İnce'yi devre dışı bırakmak. Şöyle de okunabilir bu: Sayın Kılıçdaroğlu biz senin yanındayız. Senin rakibin İnce, önce ona komplo kuralım sonra sana kuracağız."

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Perşembe günü yayımlanan köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li "önemli bir isimle" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştüğünü öne sürmüş, bu görüşmede Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı konusunda bu kişiyle konuştuğunu da iddia etmişti.

İddialar ortaya çıktıktan sonra Türkiye gündeminin değiştiğini, Suriye ve Erdoğan-Trump görüşmesi gibi konuların tartışılmaz olduğunu belirten İnce, bu nedenle en başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini söyledi.

Partiye zarar vermemek için birlikte CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçmek istediğini fakat Kılıçaroğlu'nun "Ben sana haber vereceğim" dedikten sonra bir daha aramadığını belirtti:

"Ben ona barış elini uzattım, beraber başarma elini uzattım. Kabul etmedi Sayın Genel Başkan."

İddiayı ortaya atan Turan: Hata yaptım

Rahmi Turan, bugünkü köşe yazısında ise hata yaptığını açıkladı:

"Güvendiğim, inandığım ve kardeşim gibi bildiğim bir gazeteci arkadaşımdan, 'Muharrem İnce'nin Saray'da Erdoğan'la görüştüğü' haberi gelince önce: 'Bu tür haberler hemen tekzip edilir, yalanlanır, sonra zor durumda kalırız' diyerek tereddüdümü belirttim. Haber kaynağım olan 20 yıllık arkadaşım: 'Yok ağabey; haber yüzde yüz, hatta yüzde bin doğru, tekzip edilmesi mümkün değil' diye güvence verince gazeteci heyecanım öne çıktı.

"Tabii hata yaptım. Çünkü haberi destekleyen belge istemem gerekirdi. Her haberde kanıt arardım ama bu defa bunu yapamadım. Doktor, hastane, tedavi girdabı arasında ve zaman darlığında haberin belgesini istemek aklıma gelmedi. Ayrıca, bunda haber kaynağıma güvenmemin de rolü büyük.

"Talat Atilla'ya da haberin başka bir kaynaktan geldiği kesin. Açıklar mı, bilemiyorum. Bu onun vereceği karara bağlı… Bana gelince, güvendiğim, inandığımdan, ondan belge istememek gibi bir hatada bulunduğum için kendimi affetmiyorum!"

İnce: Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 21 Kasım'da bir yayında bu iddiaya ilişkin "Ben şaşırmadım efendim. Doğrudur…" dedikten sonra "Her konuda konuşan Erdoğan bu konuda neden konuşmuyor" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıklama yapma çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı ise iddiaları yalanlamıştı.

Muharrem İnce, bir soru üzerine konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nu bir daha aramasına gerek olmadığını söyledi.

24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını anlatan İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"'Alkollüydü, NATO askeri kaçırdı'… Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir.

"'Sarhoştu o yüzden kameralar karşısına çıkmadı' diyenler aynı kişiler. Benimle ilgili iftiraları ortaya atan kişi ve gruplar, Saray'a gitti diyenlerle aynı gruptur. Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye karşı harcasalar iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır. Bu yapıyı kırmadan CHP başarılı olamaz.

"CHP 82 milyona açıklamalıdır: Bu tezgahı kim kurdu?"

İddiayı ortaya attıktan sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da tedavi gördüğünü söyleyen Rahmi Turan, buradan gazetesine ve CNN Turk'e açıklamalar yapmıştı. İddiayı "gazetecilik refleksiyle" gündeme getirdiğini söyleyen Turan, "Olayın birinci elden tanığı değilim. Ben kaynağıma (Talat Atilla) güvendiğim için pişman oldum" demişti.