Telif hakkı AFP Image caption Haluk Bilginer, İngiltere, Brezilya ve Almanya'dan oyuncu rakiplerini geçerek ödülü kucakladı

ABD'nin dışında üretilen televizyon programlarının yarıştığı Uluslararası Emmy Ödülleri'nde oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansı ile en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

New York'taki Hilton Oteli'nde 47'incisi düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından bin kadar televizyon profesyonelinin katıldığı ödül töreninde Bilginer, Puhu TV'de yayımlanan ve Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Şahsiyet dizisindeki Agah karakteriyle ödülü kucakladı.

Bilginer'in rakipleri arasında İngiltere'den Christopher Eccleston, Brezilya'da yayımlanan In Impuros dizisindeki rolü ile Raphael Logam ve Alman oyuncu Jannis Niewöhner vardı.

Bilginer, ödülü aldıktan sonra törende yaptığı konuşmada dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, ''İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun.'' sözlerini sarf etti.

Ödül töreninin adından Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Bilginer, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey'' dedi.

En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı.

Komedi dalında en iyi film ödülü Brezilya yapımı Especial de Natal Porta dos Fundos'a, en iyi belgesel filmi ödülü Hollanda'dan Bellingcat-Truth in a Post-Truth World'e, drama dalında en iyi dizi İngiltere'den McMafia'ya, en iyi mini dizi ödülü ise Avustralya'dan Safe Harbour'a gitti.

Ödül töreninde ayrıca gazeteci Christiane Amanpour ile Game of Thrones dizisinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss de ödül alan isimler oldu.

Haluk Bilginer kimdir?

Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden 1977 yılında mezun olan Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) tiyatro üzerine yüksek lisans yaptı.

İngiltere'de My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami ve Phantom of the Opera gibi çeşitli tiyatrolarda ve müzikallerde rol aldı.

Türk ve yabancı yapımı çok sayıda sinema filminde rol alan Bilginer, 1990 yılında Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları arasında yer aldı. Tiyatro Stüdyosu'nun Aldatma, Kan Kardeşleri, Derin Bir Soluk Al, Çöplük, Histeri ve Balkon oyunlarında başrolleri üstlendi.

Image caption Haluk Bilginer, 1985 ve 1987 yılları arasında BBC'nin EastEnders dizisinde Mehmet Osman adındaki karakteri canlandırdı

1999 yılında Kadıköy'de bulunan tiyatro sahnesi oyun atölyesi'ni Zuhal Olcay'la beraber kurdu. oyun atölyesi'nin Dolu Düşün Boş Konuş (1999), Ayrılış (2000), Ermişler ya da Günahkarlar (2002), Cimri (2004), Jeanne d'Arc'ın Öteki Ölümü (2005), Atinalı Timon (2006), Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (2007), "7" (şekspir müzikali) (2009), Don Juan'ın Gecesi (2011), Antonius ile Kleopatra (2012), Nehir (2013), Pencere (2015), Kral Lear (2018) oyunlarında oynadı.

Bilginer tiyatro oyunları yönettiği gibi çok sayıda yabancı tiyatro eserini Türkçe'ye çevirdi.

BBC'nin 34 yıldır devam eden ve Londra'daki Albert Meydanı'nda yaşayanların hayat hikayelerini anlatan EastEnders dizisinde iki yıl boyunca Mehmet Osman adındaki karakteri canlandırdı.