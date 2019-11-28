İzmir'de Alevilere yönelik duvara yazılan ayrımcı sözlerle ilgili Vali açıklama yaptı: "Mezhepsel bir durum değil, asayiş olayı"

Telif hakkı DHA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı mahallede duvarlara çarpı işareti konup ayrımcı söylemlerin duvara yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Emniyetimizin yaptığı çalışmada yazının herhangi bir mezhepsel bir durum sebebiyle olmadığı, kavga nedeniyle asayiş olayına dayandığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına "Defol Alevi" yazılması üzerine sosyal medyada 'Aleviyim' etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Bu etiketin altında yapılan paylaşımlarda bu durum kınandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu etiket altında, "Bu toprakların kadim hikayesinin bazen hüzünlü bazen neşeli türküleriyiz hepimiz. #Aleviyim, Sünniyim, Kürdüm, Türküm, Lazım, Çerkez'im, hep birlikte Türkiyeyim." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır" açıklamasında bulundu.

@gokhanozoguz tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur!

Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı , Ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz! #Aleviyim — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 27 Kasım 2019

Çelik, "İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin 'Birkaç çocuk yapmıştır' denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

@omerrcelik tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir’imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 27 Kasım 2019

'Belediye başkan yardımcısı darp etti'

Daha önce Pir Haber Ajansı'na (PİRHA) konuşan ve evine 'Defol Alevi' yazılan Bayram Şenal, "Polisler bunun sarhoşların veya çocukların işi olduğunu söyledi. Çocuk işi olduğuna inanmıyoruz" demişti.

Kars Sarıkamış'lı Alevi bir aileden olan Şenal, sabah erken saatte kız kardeşinin ve kendi evinin duvarlarına bu yazının yazıldığını gördüğünü belirtti.

Şenal, mahallelerinde yol ve su olmadığı için belediyeye gittiklerini ve orada belediye başkan yardımcısının kendilerini darp ettiğini öne sürerek "25 senedir buradayız ve böyle bir olayla karşılaşmadık. Aklımıza bile gelmezdi. Belediye ile tartışmadan sonra bu olay oldu." açıklamasında bulundu.

Telif hakkı DHA

PİRHA'ya konuşan ailenin oğlu Eren Şenal da, "Polisler ilk geldiklerinde, 'Böyle işler çocukların işidir' gibisinden şeyler söyledi" diyerek şu ifadeleri sözlerine ekledi: "Sivil polisler ellerinde sprey boya ile yazıyı boyadılar. Birkaç tanesi evin içine girdi, odama baktı. Karakolda ifademiz alındı. Can güvenliğimizin olmadığını ifademde de belirttim."