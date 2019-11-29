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Türk bankaları ve finans kuruluşları kredi derecelendirme şirketi JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni ortaklık, finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edecek ve kredi notu sayesinde kaynaklar daha verimli kullanılarak ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlanacak.

JCR Avrasya, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'ın, 2007 yılında Türkiye'de kurduğu operasyonuydu. JCR Avrasya'nın Avrupa Birliği ülkelerinde kredi derecelendirme lisansı bulunmuyor. Kredi derecelendirmesi yaptığı ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs, Ukrayna, Arnavutluk ve Kosova.

Şirketin ortaklık yapısı JCR ve Türkiye merkezli kurucu ortaklar arasında şekilleniyor. 2016 yılında şirketin ödenmiş sermayesi 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye çıkarılmıştı.

JCR Avrasya'nın hissedarları kimler? JCR Ltd. Kurucu ortak Orhan Ökmen Kurucu ortak Rafi Karagöl Kurucu ortak Polat Tayfun Öztürk Kurucu ortak Şevket Güleç Kurucu ortak Ekrem Kılıç Kurucu ortak

JCR Avrasya'da kimin ne kadar hissesi olduğu kamuoyuna açıklanmış değil. Ancak şirketin sitesinde "Ortaklık yapısında hisselerin yüzde 57,2'si ülke dışındaki ortakların elinde bulunmaktadır" deniyor.

JCR Avrasya'nın %85.05 hissesinin kurucu ortaklarından satın alınması ve Japonya Kredi Derecelendirme Kurumu JCR ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre konuya yakın kaynaklar da yeni şirketin Hazine'nin veya bankaların kredi notlarını değil, finansal sektörden kredi kullanan müşterilerin kredi değerliliğini tespit edeceğine dikkat çekti.

TBB: 'Borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenecek'

TBB, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklığın, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacağını belirterek, ulusal derecelendirme kuruluşunun özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacağını duyurdu.

Satın alma sonrası ortaklık yapısı ne olacak? Borsa İstanbul 18,50 JCR 14,95 Finansal Kurumlar Birliği 6 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 6 Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 6 Ziraat Bankası 2,86 Halkbank 2,86 İş Bankası 2,86 Vakıfbank 2,86 Garanti Bankası 2,86 Yapı Kredi 2,86 Akbank 2,86 QNB Finansbank 2,86 Türk Eximbank 2,86 TEB 2,86 Kuveyt Türk 2,86 Türkiye Finans Katılım Bankası 2,86 Albaraka Türk 2,86 TSKB 2,86 Ziraat Katılım 2,86 Vakıf Katılım 2,86 Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2,86

Daha önce Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, NTV'de yaptığı açıklamalarda yerli kredi derecelendirme şirketi konusunda "JCR Avrasya ile hisse alımı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirerek "yerli ve milli kredi derecelendirme kuruluşunun" Türkiye'de kurulması gerektiğini dile getirmişti.