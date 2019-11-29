Başakşehir'in mağlubiyeti İtalyan basınında: Roma, Erdoğan'ın önünde uçtu

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İtalyan gazeteleri, İstanbul'da dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi J Grubu maçında Roma'nın Başakşehir karşısında aldığı 3-0'lık galibiyete spor sayfalarında geniş yer ayırdı. Bugünkü İtalyan gazetelerinde haber "Başakşehir'in bir numaralı taraftarı" denilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçı stadyumda izlediği vurgusuyla öne çıktı.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport başsayfadan, "Roma, Erdoğan'ın önünde uçtu" başlığını kullandı. Gazete, Roma'nın gollerini atan Veretout, Kluivert ve Dzeko'nun, "Başakşehir'i İstanbul'da süpürüp attığını" yazdı.

La Repubblica gazetesi de haberi spor sayfalarından "Roma, tribündeki Erdoğan'ın takımını ezdi" başlığını kullandı.

Haberde, "Roma sahada Başakşehir'i tokatlarken Erdoğan'ın bakışları kasvetliydi" denildi.

La Repubblica ayrıca, Türkiye'nin Suriye'deki harekatının son haftalarda "çok güçlü gerginliklere" yol açtığını belirtti ve "Sarı Kırmızılıların (Roma) 0-3'lük skoru neredeyse buna sportif bir cevap gibi" yorumunu yaptı.

Telif hakkı AFP Image caption Başakşehir-Roma maçından bir kare

Tribünlerden atılan çakmak

Corriere della Sera gazetesi ise spor sayfasındaki haberin girişinde "Ciddi bir konuyla ilgili şaka yaparsak, dün akşam Romalı bir oyuncuyu durdurabilen tek Türk'ün, tribünlerden Lorenzo Pellegrini'nin kafasına çakmak atan ahmak olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazete, dün akşamki performansı devam ederse Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçlarında hiçbir takımı yenemeyeceğini de yazdı.

Il Messaggero gazetesi de baş sayfasından "Roma İstanbul'da Erdoğan'ın önünde 3-0" başlığını kullandı.

İtalyan gazeteleri, Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın maç sonrası yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Fonseca, takımının "büyük cesaret ve doğru ölçüde hırsla" oynadığını söyledi. Fonseca ayrıca, "Bugün burada güçlü bir takıma karşı kazanmamız çok önemliydi. Rakiplerimiz son dönemde yalnızca bize karşı (Roma) Olimpiyat Stadyumu'nda yenilmişti" dedi.

Roma, Başakşehir'i kendi sahasında da 4-0 mağlup etmişti.