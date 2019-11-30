TANAP: Avrupa bağlantısı açılan doğal gaz boru hattı projesi hakkında neler biliniyor?

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Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa bağlantısı, Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azeri mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP projesinin Türkiye'de "20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek" Avrupa'nın kapısına ulaştığına dikkat çekti, "TANAP ile ülkemizin enerji ihtiyacının yanı sıra Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de garanti altına aldık" dedi.

Erdoğan, "Biz bugün TANAP ile Avrupa ve Asya'yı tekrar birbirine bağlıyoruz" diye konuştu.

TANAP, yapımı halen devam eden Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) bağlanacak. Avrupa'ya gaz sevkiyatının başlaması için TAP'ın da tamamlanması gerekiyor. 2020 yılında TAP'ın da tamamlanarak Avrupa'ya gaz ihracatına başlanması bekleniyor.

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Proje hakkında neler biliniyor?

TANAP projesinin temeli, 17 Mart 2015 tarihinde atıldı. Temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili de katıldı.

TANAP, Azerbaycan'ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahasında üretilen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşımak amacıyla inşa edilen 40 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkasını oluşturuyor.

Türkiye'yi doğudan batıya kateden ve yılda 16 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasiteli TANAP projesi 6,5 milyar dolara mâl oldu.

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Resmi verilere göre, 10 milyar metreküp gelecek yıldan itibaren Avrupa'ya ihraç edilecek, geriye kalan 6 milyar metreküp ise Türkiye pazarı için ayrılacak. Ek yatırımlarla TANAP'ın kapasitesi 31 milyar metreküpe çıkarılabilecek.

Erdoğan Cumartesi günkü törende yaptığı konuşmada, taşıma kapasitesinin ilerleyen dönemde önce 24, ardından 31 milyar metreküpe çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

TANAP'ta, Azeri enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 51, BOTAŞ'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.

TANAP projesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu doğal gaz boru hattı, 1850 kilometre uzunluğu ve 56 inç çapıyla Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'nın en uzun ve en büyük çaplı doğal gaz boru hattı.

Sitedeki bilgilere göre TANAP'ta 17,6 kilometrelik ikiz boru hattının yer aldığı deniz geçişi bulunuyor. Ana hat borularının yüzde 80'i de Türkiye'de üretildi.

TANAP'ın resmi sitesinde verilen bilgilere göre projenin detayları:

Boru hattının geçtiği en yüksek nokta - 2 bin 760 metre ile Erzincan Kızıldağ

Boru hattının geçtiği en derin nokta - 65 metre ile Çanakkale Boğazı

Boru hattının geçtiği en dik yamaç - Yüzde 30 eğimle Ilgaz Dağı

88 milyon 664 bin 510 adam/saat iş

13 milyon metreküp kazı hacmi

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Metodu ile bin 103 metrelik Sakarya Nehir Geçişi, 56" çapındaki boru ile bu yöntemle Avrupa'da yapılan en uzun nehir geçişi oldu.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü köyünden ana şebekenin bulunduğu Eskişehir'e kadar 56" çapındaki bin 340 kilometrelik bölüm ilk kaynağın başlamasından 858 gün sonra tamamlandı.

Tek bir günde 10 kilometre 56" boru hattı indirilerek rekor kırıldı.

Tek bir günde 145 adet 56" ana hat borusu kaynağı (yaklaşık 2 km/gün) ile rekor kırıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 8 Ocak'ta Rusya ve Türkiye'nin TürkAkım doğal gaz boru hattının açacağını söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamada, törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı duyurulmuştu.