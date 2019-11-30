Telif hakkı Getty Images Image caption Euro 2020 elemeleri kura çekimi

EURO 2020 finalleri kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler oldu.

Açılış maçında 12 Haziran 2020'de Roma'da İtalya ile Türkiye karşı karşıya gelecek.

Türkiye gruptaki diğer iki maçını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.

Türkiye-Galler maçı 17 Haziran'da, Türkiye-İsviçre karşılaşması ise 21 Haziran'da oynanacak.

EURO 2020, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60. yıldönümü nedeniyle 12 farklı ülkede organize edilecek.

6 grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar ile en iyi 4 grup 3.sü son 16 turuna kalacak.

Türkiye grubunu 1. bitirebilirse, C grubunun 2.siyle Londra'da, 2. bitirebilirse B grubunun 2.siyle Amsterdam'da karşılaşacak. Grubunu 3. bitirmesi halinde ise rakibi B, E ya da F grubunun liderlerinden biri olacak.

Turnuvaya katılacak 4 takım ise Mart ayında 16 takımın katılacağı UEFA Avrupa Ligi play-off maçları sonrası belli olacak.

EURO 2020'de gruplar şöyle:

A Grubu: İtalya - İsviçre - Türkiye - Galler

B Grubu: Belçika - Rusya - Danimarka - Finlandiya

C Grubu: Ukrayna - Hollanda - Avusturya - Play-off D galibi (Gürcistan - Kosova - Belarus - Kuzey Makedonya)

D Grubu: İngiltere - Hırvatistan - Çek Cumhuriyeti - Play-off A galibi (İskoçya, İsrail, Norveç, Sırbistan)

E Grubu: İspanya - Polonya - İsveç - Play-off B galibi (Kuzey İrlanda - Bosna - Slovakya - İrlanda)

F Grubu: Almanya - Fransa - Portekiz - Play-off C galibi (İzlanda - Romanya - Bulgaristan - Macaristan)

Son 16 turu maçlarının oynanacağı kentler Londra, Amsterdam, Bilbao, Budapeşte, Kopengag, Bükreş, Glasgow ve Dublin.

Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma.

7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.