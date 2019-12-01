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Pazar günü sabah saatlerinde Berlin'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na giden gazeteci Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu. BBC Türkçe'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Cemal, eski bir davadan dolayı böyle bir kararın bulunduğunu, avukatının yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu söyledi.

Haber portalı T24'ün geçiği bilgilere göre, Cemal, 12:30'da Almanya'nın Berlin kentine yolculuk için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Burada polis tarafından kendisine hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu iletildi.

Polislerin pasaportuna el koymasının ardından Hasan Cemal'e imzalatılan tutanakta, yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi.

Hasan Cemal ve T24'ün avukatı Fikret İlkiz, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Avukat İlkiz: Tutuklama kararı yok

Cemal, 2015'te yazdığı "Silvan'dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" yazısı nedeniyle Mayıs 2019'da Terörle Mücadele Kanunu'na göre 3 ay 22 gün hapis cezası almış, ceza 3 bin 360 TL adli para cezasına çevrilmişti.

Avukat İlkiz, Hasan Cemal hakkında tutuklama kararı bulunmadığına ve dosyanın Yargıtay incelemesinde olduğuna işaret ederek tedbir kararının kaldırılmasını ve pasaportun da iadesini talep etti.