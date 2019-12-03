Trakya Üniversitesi Hastanesinden Demirtaş açıklaması: Poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi

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Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bir hafta önce göğüs sıkışması nedeniyle nefes alamadığı ve bilincinin kapandığı belirtilen Halkların Demokrasi Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün sevk edildiği Trakya Üniversitesi Hastanesi, Demirtaş'ın hayatını tehdit edici bir bulguya rastlanmadığını ve poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini açıkladı.

Açıklamada Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edildiğini ve hayatı tehdit edici bir bulguya saptanmadığı belirtildi.

Hastane'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

Demirtaş'ın avukatı 'hayati risk' endişesini dile getirdi

Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş, Pazartesi günü Twitter'da açıklama yaparak ağabeyinin 26 Kasım sabah saatlerinde göğüs sıkışması nedeniyle nefes alamadığını ve bilincinin kapandığını belirtmişti.

Aygül Demirtaş, Selahattin Demirtaş'a ilk müdahalenin, koğuş arkadaşı HDP Hakkari eski milletvekili Abullah Zeydan tarafından yapıldığını, daha sonra cezaevi doktorunun Selahattin Demirtaş'ı muayene ettiğini ve ileri tetkikler önerdiğini söylemişti.

Avukatları olarak cezaevi idaresiyle görüşüldüğünü ve derhal hastaneye sevkinin talep edildiğini, ancak Demirtaş'ın hala hastaneye sevk edilmediğini belirten Ayşegül Demirtaş, hayati risk endişesini dile getirmişti.

@Aygul_Demirtas tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin 1- 26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş’ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sn Abdullah Zeydan yapmıştır. — Aygül Demirtaş (@Aygul_Demirtas) 2 Aralık 2019

'Halkımız bilsin böyle bir hastalığım var'

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin hükümete harekete geçilmesi çağrısında bulundu:

HDP Batman Milletvekillerinden Doktor Necdet İpekyüz ve Erol Katırcıoğlu Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ile görüştü.

Katırcıoğlu, partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine "Halkımız bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti. Hastalığımın tedavisi gerekiyor" dediği bilgisini paylaştı.

Demirtaş'ın 'genel görüntüsü ve sağlık durumunun iyi göründüğünü' aktaran İpekyüz ise "Cezaevi doktoru, Nöroloji, Kardiyoloji ve Gastroloji uzmanlarının olduğu bir hastaneye sevkinin yapılması gerektiğini ifade etmiş. Güvenlik sebebiyle sevki daha yapılamamış" diye konuştu.

'Sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen hastaneye sevk edildi'

Daha sonra Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Selahattin Demirtaş'ın bugün hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir.

"Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş'ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır."