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Ordu'da evinin girişinde bir erkek tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir hayatını kaybetti. Genç kadın toprağa verilirken, zanlı saklandığı evde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı, cinayet şüphelisinin gözaltına alınırken bir polis memurunu da bıçakla ağır yaraladığı belirtiliyor.

Salı akşamı 19.30 sıralarında gerçekleşen olay, ailenin aktardığı bilgilere göre şöyle gelişti.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, bale dersi verdiği özel sanat evinden evine geri dönmüştü. Demiören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Özdemir, 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldi.

Binanın giriş kapısı otomatiği çalışmadığı için telefonla ulaştığı ablasından kendisine anahtar atmasını istedi.

Ancak sonrasında 'gelen çığlıklar' üzerine aşağı inen abla, Özdemir'i kapı girişinde yerde gördü.

Baba Yılmaz Özdemir, büyük kızının cinayet zanlısını arkadan kaçarken de gördüğünü, kafasında kep olduğunu aktardığını söyledi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili geç saatlerde gözaltına alınan bir kişi sonrasında serbest bırakıldı.

Telif hakkı DHA Image caption Anne Gülfer Özdemir (soldan birinci)

'Gizli bir şeyi olsa anlatırdı zaten bana'

Ordu Üniversitesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir'in cenazesi, Ulubey ilçesinde düzenlendi.

Anne Gülfer Özdemir, kadın cinayetlerinin faili meçhul kaldığını söyleyerek, "Benim yavrum melekti, hiç düşmanı yoktu, düşmanımız yoktu" diyerek gözyaşı döktü.

Baba Özdemir ise, zanlının kimliğine ilişkin bilgileri olmadığını söyledi ve "çocuğumun gizli bir şeyi olsa anlatırdı bana" dedi.

Cinayet sosyal medyada da gündeme yerleşmiş durumda.

Aralarında kadın sanatçıların da olduğu birçok ünlü isim cinayete tepki mesajı paylaştı.

Yapılan çok sayıda paylaşım arasında, genç bale öğrencisini "melek" olarak gösteren çizimler de yer alıyor.