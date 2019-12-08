İstanbul'daki Las Tesis protestosuna polis müdahale etti: '7 kişi gözaltına alındı'

İstanbul'daki kadın örgütleri tarafından hazırlığı günlerdir devam eden 'Las Tesis' protestosuna polis müdahale etti.

Göstericiler, Şili'deki kadın örgütleri tarafından geliştirilen koreografiyi tekrarladıkları sırada polis ses sistemlerini kapattı.

Çevik kuvvet, izinsiz olduğu söylenen eyleme müdahale ederek kadınları Rıhtım meydanından dağıtmaya çalıştı.

Demirören Haber Ajansı, 7 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kadıköy çarşı içinde de polis eylemclerin yürümesine izin vermedi ve müdahale etti.

Şili'li kadınlardan oluşan feminist Las Tesis örgütünün, cinsel saldırı ve şiddet olaylarını protesto ettiği kareografi, birçok ülkedeki kadınlar tarafından tekrarlanıyor.