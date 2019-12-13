Gelecek Partisi: Ahmet Davutoğlu'nun yeni siyasi hareketi hakkında ne biliniyor?

  • 13 Aralık 2019
Ahmet Davutoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin tanıtımını bugün gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi adı verilen ve logosu da çınar ağacı yaprağı olan yeni siyasi hareketin parti kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti.

Bugün düzenlenen toplantıda partinin kurucular heyeti de basına tanıtıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Davutoğlu, "Bugün partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün hayırlı olmasını diliyorum. Bütün baskılara ve korku atmosferine rağmen omuz omuza vererek, ülkemize demokratik ve müreffeh ufku çizmek için bir araya geldik" dedi.

Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda 31'i kadın 154 kişi bulunuyor. Kurucu üyeler arasında, yazar Etyen Mahçupyan, eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok ve eski Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yusuf Ziya Özcan da var.

Telif hakkı TAMER ARDA ERŞİN

Davutoğlu nasıl bir vizyon çizdi?

Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu, partinin vizyonunu "Hedefimiz can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzenidir… Farklılıkların güven ve huzur ortamında bir arada yaşamasının teminatı olan kapsayıcılık ilkesi bağlamında çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. " sözleriyle özetledi.

Davutoğlu siyasi ilkelerinin ise ahlâki tutarlılık ve şeffaflık olduğunu söyledi.

Davutoğlu ayrıca Başkanlık sistemini de eleştirerek, "aşkanlık Sistemi, hemen her alanda yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki etkisini artırma ve yürütmeye mümkün olduğunca fazla güç devretme düşüncesiyle inşa edilmiştir… Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede, ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını göz önünde bulundurarak, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz" dedi.

Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri
Ahmet Davutoğlu Hakan Albayrak Recep Varol
Abdülkadir Baykay Hakan Kobal Rumi Bekiroğlu
Abdullah Başçı Hakan Tokaç Sait Şaşmaz
Abdullah Güzeldülger Halil Kulak Salih Aynural
Abdullar Teber Halime Polat Selahattin Kayaman
Abdullah Yeşil Halit Özyurt Selçuk Özdağ
Adnan Demir Hamide Mercan Selim Temurci
Ahmet Akçay Hasan Hüseyin Bozok Sema Silkin Ün
Ahmet Altunsoy Hasan Serdar Bilir Seren Yıldız Öztürk
Ahmet Oğuz Karaoğlu Hayrunnisa Nur Kabuk Serkan Özcan
Ali Ahmet Çoktan İbrahim Mustafa Turhan Serpil Bulut
Ali Akmaz İhsan Cafer Elhan Sevda Yılmaz
Ali Alper Uzun İsa Mesih Şahin Seyfettin Bilen
Ali Aydın İsmail Günaçar Süheyl Erkan Altındağ
Ali İhsan Dilmen İzettin Küçük Şenol Gürşan
Alper Kürşad Giray Kemal Şişman Şükrü Kırboğa
Alptekin Hocaoğlu Kerim Rota Talha Erol Durmaz
Avni Erdemir Mehmet Ali Pulcu Timuçin Oğuz
Aydın Altaç Mehmet Aşan Tuncay Dinç
Ayhan Sefer Üstün Mehmet Atilla Maraş Ufuk Karcı
Aynur Adeviye Erşahin Mehmet Behçet Piker Ülkü Nur Doğancı
Aynur Algül Ferhat Esmer Ümit Yardım
Ayşe Berrin Sevimli Mehmet Fatih Arslan Vahdettin Elbay
Ayşe Güney Mehmet Kuğu Vahdettin İnce
Ayşe Övündür Mehmet Nuri Görenoğlu Veysi Akay
Ayşe Serap İnan Mehmet Sarı Yasemin Dora Kurtkaya
Ayşe Tülin Dinçelli Metin Karakaş Yeşim Karadağ
Bayram Zilan Mevlüt Demir Yusuf Ziya Özcan
Burçak Başbuğ Erkan Muammer Duran Zekayi Doğan
Can Cankesen Muammer Kibar Zeynep İşçan Çeviker
Cemalettin Kani Torun Muhammed Mustafa Çakmakçı Fevzi Donat
Cesim Gökçe Muharrem Ödemiş Nihal Olçok
Cihan Öztunç Murat Özden Hüseyin Memiş
Cuma İçten Musa Arat Ali Kalınlı
Dimosthenis Rafaletos Mustafa Asım Karahangil Yavuz Değirmenci
Dinçer Türkmen Mustafa Bahadır Kurbanoğlu Fatih Dursunkaya
Diyaettin Uçar Mustafa Baloğlu Muhammet Cüneyt Toptaş
Doğan Demir Mustafa Bilici Nihat İzsiz
Engin Keskinel Mustafa Gözel Orhan Sucu
Engin Meydan Mustafa Mente Doğan Koruyucu
Enver Sedat Çakıroğlu Mustafa Nedim Yamalı Nazmi İrak
Etiyen Mahçupyan Mustafa Öztürk Hasan Taşkın
Fahri Usta Mustafa Tekin Sadullah Kavak
Fatma Aydın Ataş Namık Ergün Muhsin Emre Demiröz
Fatma Şerefoğlu Neslihan Kevser Çevik Haci Mehmet Karataş
Feramuz Üstün Nuray Sağıroğlu Ahmet Müfit Cengiz
Feridun Bilgin Ömer Faruk Başaran Fidan Strate
Furkan Aşkın Ömer Kayani Ebubekir Yıldırım
Gizem Satıoğlu Öcmenler Ömer Ünal Mehmet Okçu
Gülnur Özkaya Hayran Perihan Toğay Mustafa Yeşilyurt
Güzin Yıldız Raziye Gök Aktaş
Habibe Çiftçioğlu Başar Recep Şener

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