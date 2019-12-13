Gelecek Partisi: Ahmet Davutoğlu'nun yeni siyasi hareketi hakkında ne biliniyor?
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılan eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yeni partisinin tanıtımını bugün gerçekleştirdi.
Gelecek Partisi adı verilen ve logosu da çınar ağacı yaprağı olan yeni siyasi hareketin parti kuruluş dilekçesi dün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti.
Bugün düzenlenen toplantıda partinin kurucular heyeti de basına tanıtıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Davutoğlu, "Bugün partimizin kuruluşunu ilan ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün hayırlı olmasını diliyorum. Bütün baskılara ve korku atmosferine rağmen omuz omuza vererek, ülkemize demokratik ve müreffeh ufku çizmek için bir araya geldik" dedi.
Gelecek Partisi'nin kurucular kurulunda 31'i kadın 154 kişi bulunuyor. Kurucu üyeler arasında, yazar Etyen Mahçupyan, eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok ve eski Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Yusuf Ziya Özcan da var.
Davutoğlu nasıl bir vizyon çizdi?
Gelecek Partisi'nin lideri Davutoğlu, partinin vizyonunu "Hedefimiz can ve mal güvenliğini, inanç ve ifade özgürlüğünü, örgütlenme, eleştiri ve gösteri özgürlüğünü tam anlamıyla sağlayan bir hukuk düzenidir… Farklılıkların güven ve huzur ortamında bir arada yaşamasının teminatı olan kapsayıcılık ilkesi bağlamında çoğunlukçuluğa karşı çoğulcu bir yaklaşımı hayata geçireceğiz. " sözleriyle özetledi.
Davutoğlu siyasi ilkelerinin ise ahlâki tutarlılık ve şeffaflık olduğunu söyledi.
Davutoğlu ayrıca Başkanlık sistemini de eleştirerek, "aşkanlık Sistemi, hemen her alanda yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki etkisini artırma ve yürütmeye mümkün olduğunca fazla güç devretme düşüncesiyle inşa edilmiştir… Bu sistem devam ettiği takdirde demokratik toplum düzenini sürdürmek mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede, ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını göz önünde bulundurarak, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz" dedi.
|Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri
|Ahmet Davutoğlu
|Hakan Albayrak
|Recep Varol
|Abdülkadir Baykay
|Hakan Kobal
|Rumi Bekiroğlu
|Abdullah Başçı
|Hakan Tokaç
|Sait Şaşmaz
|Abdullah Güzeldülger
|Halil Kulak
|Salih Aynural
|Abdullar Teber
|Halime Polat
|Selahattin Kayaman
|Abdullah Yeşil
|Halit Özyurt
|Selçuk Özdağ
|Adnan Demir
|Hamide Mercan
|Selim Temurci
|Ahmet Akçay
|Hasan Hüseyin Bozok
|Sema Silkin Ün
|Ahmet Altunsoy
|Hasan Serdar Bilir
|Seren Yıldız Öztürk
|Ahmet Oğuz Karaoğlu
|Hayrunnisa Nur Kabuk
|Serkan Özcan
|Ali Ahmet Çoktan
|İbrahim Mustafa Turhan
|Serpil Bulut
|Ali Akmaz
|İhsan Cafer Elhan
|Sevda Yılmaz
|Ali Alper Uzun
|İsa Mesih Şahin
|Seyfettin Bilen
|Ali Aydın
|İsmail Günaçar
|Süheyl Erkan Altındağ
|Ali İhsan Dilmen
|İzettin Küçük
|Şenol Gürşan
|Alper Kürşad Giray
|Kemal Şişman
|Şükrü Kırboğa
|Alptekin Hocaoğlu
|Kerim Rota
|Talha Erol Durmaz
|Avni Erdemir
|Mehmet Ali Pulcu
|Timuçin Oğuz
|Aydın Altaç
|Mehmet Aşan
|Tuncay Dinç
|Ayhan Sefer Üstün
|Mehmet Atilla Maraş
|Ufuk Karcı
|Aynur Adeviye Erşahin
|Mehmet Behçet Piker
|Ülkü Nur Doğancı
|Aynur Algül
|Ferhat Esmer
|Ümit Yardım
|Ayşe Berrin Sevimli
|Mehmet Fatih Arslan
|Vahdettin Elbay
|Ayşe Güney
|Mehmet Kuğu
|Vahdettin İnce
|Ayşe Övündür
|Mehmet Nuri Görenoğlu
|Veysi Akay
|Ayşe Serap İnan
|Mehmet Sarı
|Yasemin Dora Kurtkaya
|Ayşe Tülin Dinçelli
|Metin Karakaş
|Yeşim Karadağ
|Bayram Zilan
|Mevlüt Demir
|Yusuf Ziya Özcan
|Burçak Başbuğ Erkan
|Muammer Duran
|Zekayi Doğan
|Can Cankesen
|Muammer Kibar
|Zeynep İşçan Çeviker
|Cemalettin Kani Torun
|Muhammed Mustafa Çakmakçı
|Fevzi Donat
|Cesim Gökçe
|Muharrem Ödemiş
|Nihal Olçok
|Cihan Öztunç
|Murat Özden
|Hüseyin Memiş
|Cuma İçten
|Musa Arat
|Ali Kalınlı
|Dimosthenis Rafaletos
|Mustafa Asım Karahangil
|Yavuz Değirmenci
|Dinçer Türkmen
|Mustafa Bahadır Kurbanoğlu
|Fatih Dursunkaya
|Diyaettin Uçar
|Mustafa Baloğlu
|Muhammet Cüneyt Toptaş
|Doğan Demir
|Mustafa Bilici
|Nihat İzsiz
|Engin Keskinel
|Mustafa Gözel
|Orhan Sucu
|Engin Meydan
|Mustafa Mente
|Doğan Koruyucu
|Enver Sedat Çakıroğlu
|Mustafa Nedim Yamalı
|Nazmi İrak
|Etiyen Mahçupyan
|Mustafa Öztürk
|Hasan Taşkın
|Fahri Usta
|Mustafa Tekin
|Sadullah Kavak
|Fatma Aydın Ataş
|Namık Ergün
|Muhsin Emre Demiröz
|Fatma Şerefoğlu
|Neslihan Kevser Çevik
|Haci Mehmet Karataş
|Feramuz Üstün
|Nuray Sağıroğlu
|Ahmet Müfit Cengiz
|Feridun Bilgin
|Ömer Faruk Başaran
|Fidan Strate
|Furkan Aşkın
|Ömer Kayani
|Ebubekir Yıldırım
|Gizem Satıoğlu Öcmenler
|Ömer Ünal
|Mehmet Okçu
|Gülnur Özkaya Hayran
|Perihan Toğay
|Mustafa Yeşilyurt
|Güzin Yıldız
|Raziye Gök Aktaş
|Habibe Çiftçioğlu Başar
|Recep Şener