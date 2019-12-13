Habibe Çevik - Fatma Akta davası: Cezaevinden izinle çıkıp iki kadını öldüren katil zanlısı hakim karşısına çıktı

Telif hakkı Figen Akta Image caption Fatma Akta (solda) ve Habibe Çevik

Hapishaneden izinli çıkarak ruhsatsız silahla eski eşi Habibe Çevik ile onun kardeşi Fatma Akta'yı öldüren katil zanlısı Göksel Sağlam hakkında açılan davanın ilk duruşması, Cuma günü İzmir Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Göksel Sağlam'ın avukatı duruşmaya katılmayınca, "sanığın savunmasının alınamaması nedeniyle" duruşma 16 Ocak 2020'ye ertelendi. Göksel Sağlam tutuklu yargılanmaya devam edecek.

Duruşmaya pek çok kadın hakları örgütü de destek verdi.

Davaya, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin de aralarında bulunduğu kadın hakları temsilcileri de müdahil olmak istedi.

Fatma Akta'nın kızı Figen Akta sosyal medya hesabından kadın örgütlerine davaya destek olma çağrısında bulunmuştu.

Göksel Sağlam, Menemen Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra İzmir'de, eski eşi Habibe Çevik ve kendisine engel olmak isteyen eski baldızı Fatma Akta'yı 19 Haziran'da ruhsatsız silahla öldürmüştü.

Habibe Çevik ve Fatma Akta kardeşlerin annesi Hatice Çevik'i de tehdit etmişti.

Olayın hemen ardından elindeki tabanca ile kaçarken polisler Sağlam'ı yakaladı.

Cezaevinden izinli çıktı

Mağdur avukatı Şenay Tavuz, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, katil zanlısı Sağlam'ın cezaevinden bir haftalık izinle çıktığını, kendisine cezaevindeyken para yatırıldığını ve cezaevinden çıkar çıkmaz silah bulduğunu söyleyerek, cinayete yardım ve yataklık edenlerin olabileceği şüphesiyle soruşturmanın genişletilmesini talep ettiklerini, ancak bunun daha önce kabul edilmediğini anlattı.

Avukat Tavuz, Cuma günkü duruşmada ise mahkeme heyetinin taleplerini kabul ettiğini söyledi:

"İyi bir gelişme oldu. Dava açılmadan önce soruşturma sırasında biz bazı delillerin eksik toplandığı iddiasıyla ek ifadeler alınması için savcılığa talepte bulunmuştuk. Mahkeme bu konuda müzekkere yazılmasına karar verdi."

Tavuz, sanığın cezaevinden bir hafta izin alarak çıkarken ikamet adresi olarak Habibe'nin annesi Hatice Çevik'in adresini gösterdiğini de belirterek, "hiçbir denetlemenin olmadığını" kaydetti. Habibe Çevik ve Fatma Akta, anneleri Hatice Çevik'in evinde öldürülmüştü.

Zanlı Sağlam iddianamedeki savunmasında, "geriye kalan para cezasını yatırmak için" 13 Haziran 2019'da Menemen Açık Cezaevi'nden çıktığını belirtiyor.

'Annenizi öldüreceğim'

Zanlı "kasten öldürme, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma" suçlarıyla yargılanıyor. Mağdur avukatları ise cinayetin planlı işlendiğini savunarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören "tasarlayarak adam öldürme" suçuyla yargılanmasını istiyorlar.

İddianameye göre Habibe Çevik ve Göksel Sağlam'ın oğulları, babalarının kendilerine "annenizi öldüreceğim" dediğini belirtiyor. Baba Sağlam ise savcılık ifadesinde, oğullarına böyle bir cümle kurmadığını savunuyor.

2013 yılında boşanan Habibe Çevik ve Göksel Sağlam'ın 11 ve 13 yaşlarında iki çocukları var.

Zanlı ifadesinde, eski eşini öldürmeden önce başka erkeklere gönderdiği telefon mesajlarıyla ilgili tartışma yaşadıklarını ifade ederek kendini savunuyor.

Avukat: Savcılık makamı sorumlu yetkilileri incelemedi

Avukat Tavuz, Habibe Çevik'in 2017 yılından itibaren eski eşinin "baskı, tehdit ve takibinden kurtulmak için" 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında birçok kez koruma ile adres ve bilgilerinin gizlenmesi kararlarını aldırdığını ve zanlıya daha önce 3 aylığına elektronik kelepçe takıldığını söyledi.

Ancak "savcılık makamının sorumlu olan yetkililer aleyhine hiçbir inceleme yapmadığını" ifade etti.

Tavuz, zanlının Habibe Çevik'i, kaldığı sığınma evinin önünde de pek çok kez darp ettiğini ve öldürmekle tehdit ettiğini belirtiyor. Tavuz, zanlıya cezaevinden bir hafta izin verildiği haberinin de sığınma evine iletilmediğini belirtti.

Tavuz, Hatice Çevik'e yönelik eylemlerin iddianamede "silahla tehdit" olarak yer almasına da itiraz ediyor. Öldürülen iki kadının annesi Hatice Çevik savcılık ifadesinde, Göksel Sağlam'ın kendisine silah doğrultarak ateş ettiğini, silahın patlamadığını, bunun üzerine evden kaçtığını söylüyor.