Rabia Naz: Kriminal incelemede kıyafetlerinde "araç lastik izi olabileceği" sonucuna varıldı

Telif hakkı BBC Türkçe / Selim Büyükgüner Image caption Rabia Naz Vatan

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Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan Cuma günü, gizliliğin kaldırılmasının ardından incelemeye devam ettiğini belirttiği dosyada bulduğu bir raporu paylaştı.

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan söz konusu uzmanlık raporunda, Rabia Naz Vatan'ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, "araç lastik izi olabileceği" belirtiliyor.

7 Ağustos tarihli raporda, "Okul üniforması ile pantolonda bulunan kırışıklıklar ve katlanma izlerinin bulunduğu bölgelerin VSC 6000 HS inceleme cihazında morötesi (UV) ışık kaynakları kullanılarak detaylı incelendiği" belirtiliyor.

Raporda, "İncelemede sağ kol ve sağ bacak bölgesinde kavisli ve belli desenler içeren izlerin bulunduğu, söz konusu izlerin kıyafetin lifli yapısının içine nüfuz ettiğinden okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin baskı sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır" kaydediliyor.

Rapor şöyle devam ediyor:

"Okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin yukarıda saymış olduğumuz bulgular ile beraber muhakeme edildiğinde, söz konusu izlerin araç lastik izi olabileceği değerlendirilmiştir."

Telif hakkı Belge-RN

Baba Vatan Cuma günü, Rabia Naz'ın öldüğü 12 Nisan 2018 tarihinden itibaren Eynesil'den satılmış olan Fiat Doblo, Peugeot ve Renault Kangoo marka araçların tespitinin yapılması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Rabia Naz'ın kıyafetlerinin Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir ay kaldığını ve burada giysilerin üzerindeki tozların "temizlendiğini" öne süren Vatan, dilekçede ilgili polis memurlarının "delil karartma suçundan" yargılanmalarını talep etti.

Şaban Vatan, dönemin Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun olayı "örtbas etmeye çalıştığını" iddia ediyordu.

Somuncuoğlu ise Mart ayında BBC Türkçe'ye "Onlar siyasi bir iddiaydı" demişti.

Telif hakkı Şaban Vatan Image caption Rabia Naz Vatan'ın kıyafetleri

Resmi makamlarca Rabia Naz Vatan'ın apartmanın çatısından düştüğü ya da intihar ettiği ihtimalleri değerlendiriliyordu. Şaban Vatan ise bir otomobilin kızına çarptığını öne sürüyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık" demişti.

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili 25 Temmuz tarihli resmi adli tıp raporunda, otopsi raporunda tespit edilen travmatik değişimlerin "ayaklar üstüne yüksekten düşme durumunda oluşan tipik bulgular olduğu" belirtiliyor.

Ailenin talebiyle Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Bölümü Başkanı'ndan alınan özel mütalaada ise "ölü muayene tutanağı ve otopsi raporunda belirtilen bulguların trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabileceği" kaydediliyor.

Son olarak şüpheli ölümü incelemek üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu bu hafta içerisinde, mütalaayı veren Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer'in ifadesine başvurmuştu.

Tümer'in Rabia Naz'ın ölümününün "kesinlike yüksekten düşmeyle olamayacağını" ancak "trafik kazası veya yüksekten atlamayla olabileceğini" söylediği ifadeleri basına sızmıştı.

Dosya üzerindeki gizlilik kararının geçen ay kaldırılmasıyla Rabia Naz'ı ilk gören tanığın ifadesini değiştirdiği ve bu doğrultuda yeni bir ihtimalin resmi kaynaklar tarafından değerlendirildiği ortaya çıkmıştı.

Tanık Mürsel Küçükal'ın ifadesi doğrultusunda Rabia Naz'ın olay zamanı ailenin oturduğu apartmanın yan tarafında düştüğü ve sürünerek binanın yanına gittiği ihtimali gündeme gelmişti.

Baba Vatan ise kızının vücudundaki kırıklar ve yaralanmalarla sürünemeyeceğini savunuyor.