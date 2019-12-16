Times: Türkiye Akdeniz'deki tartışmalı sondajını Kıbrıs Adası'ndan kalkacak İHA'larla koruyacak

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"Türkler, tartışmalı Akdeniz sondajını silahlı insansız hava araçlarıyla koruyor" başlığını atan Times gazetesi, Ankara'nın doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayan gemilerine yardımcı olmak için bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs'tan Türk insansız hava araçlarının kaldırılacağını yazıyor.

Anthee Carasasva imzalı, Atina mahreçli haberde, "Türkiye'nin insansız hava araçlarını (İHA) en çok kullanan ülkelerden biri olduğunu ve İHA'ların Suriye'de Kürtler'in öncülüğündeki güçlere karşı düzenlenen operasyonlarda da kullanıldığını" belirtiyor.

Ancak Demirören Haber Ajansı'ndaki haberde, Kıbrıs'tan kaç İHA'nın kaldırılacağının net olmadığı belirtiliyor.

Times bu hamlenin, Ankara'nın Avrupa Birliği ve komşu ülkelerle Akdeniz'deki enerji kaynakları yüzünden zaten gergin olan ilişkileri, daha da gereceğini ifade ediyor.

Haberde Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı'nın kabinesinden haftasonu yapılan açıklamada, Ankara'nın İHA operasoynları için Geçitkale Hava Üssü'nün kullanımını onayladığı ve açıklamada İHA'ların, "Türkiye ve KKTC'nin meşru hakkını koruyacağının" belirtildiği vurgulanıyro.

Doğu Akdeniz'de doğal gaz gerilimi

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sahalarının arama ve sondaj ruhsatlarını, çeşitli ülkelerle imzaladığı anlaşmaları da dikkate alarak, uluslararası enerji şirketlerine vermişti.

Türkiye ise bu anlaşmaların Kıbrıs Türkle ri ve Türkiye'nin haklarını çiğnediği gerekçesiyle konuyu BM'ye taşıdı ve kendi münhasır ekonomik bölge haritalarını BM nezdinde onaylattı.

Aynı zamanda uluslararası toplumun tanımadığı Kuzey Kıbrıs'la anlaşma imzalayarak bazı sahalarda çalışmak üzere kendi sondaj gemilerini bölgeye gönderdi.

Bu gemilere eşlik eden savaş gemileri de var.