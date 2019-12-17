Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz kimdir?

Telif hakkı DHA Image caption İbrahim Burak Oğuz

İzmir'in Urla ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Gülen Yapılanması'nın üst düzey isimleri olduğu öne sürülen kişilerle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, dün gece çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti.

Oğuz, mali müşavir olarak görev yaptığı dönemde çok sayıda kişiyle görüştüğünü, bu kişilerle de görüşmüş olabileceğini söyledi.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle detaylı açıklama yapamayacağını söyledi.

Faik Öztrak, İbrahim Burak Oğuz'un, savcının daveti ile İzmir Başsavcılığı'na gittiğini söyledi, "Delil karartma, gizleme gibi tutuklama sebeplerinden biri mevcut değil. Kesinleşen bir hüküm de yok. Rekor bir oyla seçilen Başkan hakkındaki tutuklama kararı, demokrasiye darbe vurmaktır" dedi.

Öztrak, "FETÖ'yle kimlerin yürüdüğü hepimizin bilgisi dahilindedir. CHP, FETÖ'nün karşısındaydı yine karşısında. Başkanımızın yanındayız, olayın takipçisiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz" diye konuştu.

Yüzde 67 oyla seçildi

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında İzmir'de doğdu.

İlköğrenimini Urla İskele İlkokulu'da, orta öğrenimini de Urla Lisesi'de tamamladı.

1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü'den mezun oldu.

2010 yılında, aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalında, Serbest Bölgelerin Mali Yapısı üzerine uzmanlık tezini yazarak yüksek lisans programını bitirdi.

Halen Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda Doktora çalışmasını sürdürdüğü ve tez aşamasında olduğu bildiriliyor.

2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alan Oğuz aynı zamanda bağımsız denetçi unvanına da sahip.

Aktif siyasi yaşamına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolarak başlayan Oğuz, 2011 yılında CHP İzmir Milletvekili aday adayı olmuştu.

Oğuz, 31 Mart seçimlerinde Urla'da yüzde 67 oyla belediye başkanı seçilmişti.