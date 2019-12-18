Ahmet Davutoğlu: AKP'den Gelecek Partisi'ne

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, 13 Aralık'ta Ankara'da yapılan tanıtım toplantısıyla kuruluşunu ilan etti.

Şimdi Davutoğlu, uzun yıllar boyunca içinde yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi ve omuz omuza mücadele ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yeni partisiyle açıktan muhalefet yürütecek.

Peki Ahmet Davutoğlu'nun siyasi serüveni en başından bugüne nasıl bir seyir izledi?

Hazırladığımız kısa belgeselde Davutoğlu'nun bu serüvenini 1980'lerden bugüne uzanarak ele aldık.

Birinci bölümde, Davutoğlu'nun akademik kariyeri yanında İslami-muhafazakâr camia açısından önemli bir düşünce kuruluşu olan Bilim ve Sanat Vakfı'ndaki etkinliği, siyaset bilimi alanındaki düşünsel çalışmaları ve bu camia içinde edindiği prestijle 'Hoca' lakabını alması aktarılıyor.

İkinci bölümde, Davutoğlu'nun 2002'de dönemin başbakanı Abdullah Gül'ün çağrısıyla aktif siyasete girip yıllar içinde oluşturduğu görüşlerini siyaset pratiğine uygulamayı deneme fırsatı elde ettiği danışmanlık ve dışişleri bakanlığı dönemi ele alınıyor.

Üçüncü bölümde, Davutoğlu'nun siyasi kariyerinde zirve noktasında ulaştığı başbakanlık dönemi, Türkiye'de 2015-2016 yılları arasında yaşanan çalkantılı süreçle birlikte yansıtılıyor.

Dördüncü bölümde ise Davutoğlu'nun Erdoğan'la ayrışması, başbakanlıktan istifası, muhalefet saflarına geçişi ve yeni bir partisini kurması aktarılıyor.

Videoda başbakan olduğu süreçte bir dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan, bir dönem ise Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü yürüten gazeteci - yazar Kemal Öztürk ile Davutoğlu'nun 'Stratejik Derinlik' kitabını eleştirmek için 'Pan-İslâmcının Macera Kılavuzu' kitabını kaleme alan, gazeteci - belgesel sinemacı Ümit Kıvanç'ın görüşlerine de yer veriliyor.

Video-haber: Ege Tatlıcı ve Mahmut Hamsici