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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün boyunca süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde hazırlanan ilk bütçe kabul edilmiş oldu.

Bütçe görüşmelerinin son oturumu 10 saat sürdü, oy kullanan 481 milletvekilinden 326'sı bütçeye onay verirken 155'i ret oyu kullandı.

Bütçeye özellikle muhalefet milletvekilleri israf edildiğini öne sürerek karşı çıkmıştı.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya, bütçenin 2020'de ilk kez 1 trilyon lira sınırı aşarak 1.095.5 milyar lira büyüklüğe ulaşacağını kaleme almıştı.

Sakarya'nın haberine göre bütçeden reel sektöre 44,5 milyar, KOBİ'lere 1,4 milyar lira destek verilecek.

Reuters haber ajansına göre bütçe kapsamında savunma harcamalarının yükselmesi ve bütçe açığının 138,9 milyar liraya varması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütçe tasarısının TBMM'de kabul edilmesinin ardından yayımladığı sesli mesajında bütçenin hayırlı olmasını dilerken bütçenin kabulunun "2023 hedeflerine doğru yürüyüşte çok önemli bir mihenk taşı olduğunu" dile getirdi.

AKP Ankara Milletvekili Hacı Turan da attığı tweetinde, "Milletimizin teveccühüyle aralıksız 18. bütçeyi yapmak Ak Parti'ye nasip oldu. 2020 yılı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum." mesajını yayımladı.

"Bu bütçe bir saray bütçesi"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ise yaptığı Twitter paylaşımında, "2020 Bütçesi, itiralarımıza rağmen kabul edildi. Yoksula, dar gelirliye, işçiye-memura-esnafa, gence-yaşlıya-engelliye, sanayiciye, yatırımcıya nefes aldıracak bir bütçe değil diye itiraz ettik; AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Biz de iktidar olur, daha iyisini yaparız." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Bu bütçe bir saray bütçesi çünkü milyonlarca çalışan ve vatandaş açlık sınırı altında inim inim inlerken saray harcamalarına biz bu bütçeden 3 milyar Türk Lirası ayırdık" demişti.

"Bütçe tasarısı 13 bin sayfa"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise "Bu bütçede vatandaşa yeni yükler öngörülüyor. Vergi gelirlerinde yüzde yirmi artış var. Bir yandan memura, emekliye yüzde 4 gibi bir zam yapıyorlar" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise bütçe tasarısının 18 cilt ve 13 bin 506 sayfa olduğuna vurgu yaparak, "Okumadınız ama okumadığınız bu bütçeyi savunuyorsunuz. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz ama savunuyorsunuz, sonra yarın öbür gün diyeceksiniz ki 'Kandırıldık'" ifadesini kullandı.

Baş, bu kadar sayfayı okumanın mümkün olmadığını, kendisinin de hepsini değil atlayarak önemli kısımlarını okuduğunu söyleyerek, "Bundan en 600-700 tane basıldı, hepimize dağıtıldı. Memleketin ağacına yazık, boşu boşuna o ağaçları katlediyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Erkekler oturmuş bütçe yapıyor. Bu bütçe, planlamasından hazırlanmasına ve içeriğine kadar tamamen savaş bütçesidir, erkek bütçesidir." eleştirisinde bulundu.

Bütçenin Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından yeni yılın ilk günü itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.