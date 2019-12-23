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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kanal İstanbul projesinin yapılması gerektiğini savunurken Independenta olayını anımsattı.

Erdoğan'ın anımsattığı olay, 1979 yılında yaşandı ve İstanbul Boğazı'ndaki en kötü kaza olarak tarihe geçti.

15 Kasım 1979 yılında Romanya'nın Köstence Limanı'na 96 bin ton ham petrol taşıyan Independenta tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, Haydarpaşa açıklarında Yunan gemisi Evriali ile çarpıştı.

Independenta büyük bir gürültüyle infilak etti.

İstanbul'un kıyı kesimlerindeki evlerin büyük bir bölümünün camlarının patlarken, aralarında hasar görenler de oldu.

Gemiden büyük bir petrol sızıntısı başladı ve çıkan yangın yaklaşık bir ay sürdü. Tankerden sızan petrolün daha geniş alanlara yayılmasını engellemek için ABD'den getirilen 1 kilometre uzunluğunda bir bariyer yerleştirildi.

Her iki gemide de kılavuz kaptan yoktu

Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Yunan geminin kaptanının "büyük kusuru bulunduğu" belirtilirken, Romen tankerde ise "az kusur" tespit edildi.

Kaza sırasında iki gemide de kılavuz kaptan olmadığı açıklandı.

Dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Çakır kazayı şöyle anlattı:

"Evriali adlı Yunan bandıralı şilep, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde kılavut kaptan olarak Boğaz'ı emniyetle geçmiş ve Boğaz'ın Marmara çıkışı olan Harem önlerinde kılavuz kaptan istenen görevi bitirerek şilepten ayrılmıştır.

"Independenta adlı Romen tankeri ise Karadeniz'e geçmek üzere Marmara'dan Boğaz girişine yaklaşırken kılavuz kaptan talep etmiş ancak kılavuz kaptan daha gemiye her iki gemi de kılavuzsuz seyir halinde bulundukları sırada çarpışma olayı meydana gelmiştir."

43 mürettebat yaşamını yitirdi

Gemideki 43 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

1979 yılının Aralık ayı başında gemide ikinci bir patlama daha meydana geldi ve ara ara yaşanan bu patlamalar enkaz kaldırma ve söndürme çalışmalarının aksamasına neden oldu.

Bu kaza, Boğaz'da büyük bir çevre felaketine yol açtı ve yapılan araştırmalara göre deniz dibindeki canlıların yüzde 96'sı suyun kirlenmesi nedeniyle öldü.

İstanbul'da tutulan balıklar uzunca bir süre yenilmedi.

1981 yılında Türkye Çevre Sorunları Vakfı Genel Sekreteri Engin Ural, kazanın deniz hayatı ve çevreye maliyetinin o dönemin parasıyla 40 milyar lira olarak hesapladıklarını açıkladı.

Geminin enkazı, 1987 yılında Tuzla'ya çekildi.