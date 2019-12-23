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Eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, mühürlenen Togo kuleleriyle ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş ve bazı CHP'li Belediye Meclisi üyelerinin kendisinden rüşvet istediği iddialarıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını cevapladı. Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı da olan Aygün kendisine yöneltilen, "O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler?" sorusuna, "Hayır öyle bir şey yoktur. Bana okulun bedelinin 25 milyon TL tuttuğunu söylediler" yanıtını verdi.

Sinan Aygün bugün Ankara'daki Eskişehir yolu üzerinde imar planını yaptırdığı ve inşaat ruhsatını aldığı Togo kulelerinde gazetecilerle bir araya geldi.

Aygün, "O kişiler sizden 25 milyon lirayı kendi ceplerine indirmek için mi istediler?" sorusuna "Hayır öyle bir şey yoktur" dedikten sonrai sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benden şöyle bir şey istediler. Okulun bedeli 25 milyon TL tutuyor. Ben de zaten… Bak burada diyor ki (belediye meclisi üyelerinin rüşvet iddiası hakkındaki yazılı açıklamasında) Sinan Aygün bize hakaret etti. Ben bu kelimeyi duyunca bu 25 milyonu duyunca bağırdım çağırdım ve gittiler ondan sonra."

Bunun üzerine gazeteci, "Okulun ederi en fazla 7-8 Milyon demiştiniz, geri kalan parayı ne yapacaklardı o zaman?" diye sordu, Aygün ise "Bu soruyu bana mı sordunuz?" şeklinde yanıtladı:

"Buna artık yorum… Ben suça girmeyeyim çünkü basın toplantısında bile avukatlarım aman dikkatli konuş, çünkü bu bir soruşturma açılmış dava...

"Böyle bir 25 milyon davası zaten var. Bunu Mansur Bey de inkâr etmiyor, arkadaşlar da inkâr etmiyor."

"8 meclis üyesi 'Abi ne vereceksin?' diye sordular"

Sinan Aygün, başka bir gazetecinin, "Parayı verecek olsaydınız, bavulla mı verecektiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben onu kendilerine (CHP'li belediye meclisi üyelerine) söyledim. 25 milyon kelimesi ediyorsunuz. Kardeşim bunun bir protokolü yok mu? Biz eskiden belediyeyle yaptık, okul yaptıracağız dedik. 'Bu parayı valizlerle mi getireceğim' diye sordum sizin sorduğunuz soruyu ben. Tık yok. İlk görüşmede -12 Aralık'ta belediye binasında yapılan - ne vereceksin diyorlar. 'Ya dinleniyor' dedim buralar ya. Siz deli misiniz?"

Aygün ayrıca 12 Aralık'ta belediyeye çağrıldığını, 8 meclis üyesi ile görüştüğünü ve kendisine belediyenin istinafa müracaat etmesi için 'Ne vereceksin?' diye sorulduğunu iddia etti:

"Beni Perşembe belediyeye çağırdılar saat 3, 3.30 gibi. Grup odasında 8 meclis üyesi. 'Abi ne vereceksin? diyorlar. 'Burası dinleniyordur, adım adım takip ediliyorsunuz' dedim. 'Benden niye para istiyorsunuz, istinafa müracaat edip etmeme konusunda? Ben gidiyorum' diye çıktım. Odada bürokratlar yok. Hukuk müşaviri, imar daire başkanını çağırın dedim."

Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş ise Aygün'ün basın toplantısından 14 saniyelik bir klibi Twitter hesabından paylaştı.

Mansur Yavaş bu sabah Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunmuş, CHP Ankara İl Başkanlığı ise dün akşam Aygün'ü partiden "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk etmişti.

Mansur Yavaş, kendisini rüşvet istemekle suçlayan Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu

Aygün de geçen hafta Yavaş ve üç belediye meclisi üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hukuki süreçte neler yaşandı?

Togo ikiz kuleleriyle ilgili tartışmalar 2016 yılında başladı.

İkiz kulelerle ilgişli imar planı değişikliği, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde onaylandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3 yıl önce ikiz kulelerin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine karşı "kamu yararına aykırı olduğu" gerekçesiyle dava açtı.

Mahkeme söz konusu değişikliği kamu yararına aykırı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş., bu kararı istinafa taşıdı ancak istinaf mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin başvurularını reddetti.

Melih Gökçek'in 2017'de istifası sonrası göreve gelen Mustafa Tuna döneminde inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi ancak inşaat mühürlenmedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Belediye, söz konusu mahkeme kararına bir üst mahkemede itiraz etmedi, 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi.

Telif hakkı DHA Image caption Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Mansur Yavaş'ın iddialara yanıtı ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün iddialarına Cuma akşamı TELE 1 televizyonunda katıldığı ve gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Demokrasi Arenası adlı programda yanıt verdi:

"Bir konuşmada 'okul ne kadara olur' diyorlar. 1-2 milyon mu diye soruyorlar. Karşıdaki kişi 'Olur mu 25 milyon falandır' diyor. 25 milyon işi oradan çıkıyor. Savcıya verilen dilekçede 'benden para istediler' demiş. Rüşvet dememiş. Okul yap demek para istemek midir? Üstelik beni de görmemiş. Olayla alakam bile yok. Bir kumpasın peşindeler, seçim öncesi yaşadık bunları. Parsel parsel Ankara'yı satanların hepsinden hesap soracağım."

Aygün ile görüşen CHP'li üyeler ne diyor?

Sinan Aygün'ün "rüşvet istemekle" suçladığı Ankara Büyükşehir Belediyesi üyelerinden Berkay Gökçınar ve Haydar Demir da yazılı açıklama yaparak, davet üzerine Togo kulesindeki ofise gittiklerini ve Aygün'ün daha sonra kendilerine 'FETÖ taktiklerini kullanarak' iftira attığını savundu:

"Sinan Aygün, 'Ben babam adına 32 derslikli okul yaptıracağım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişte söz vermiştim. Büyükşehir'den 7 milyon alacağım var. Bir okul dediğin nedir ki, 2 milyon, 3 milyondur' ifadelerini kullanmış, bu ifadeler üzerine Sayın Berkay Gökçınar '3 milyona okul mu yaptırılır? Bunun ederi 20-25 milyon civarıdır' demiştir.

"Kendisi ısrarla, 'Kaça olur, kaça olur, bir şey söyle' diyerek Berkay Gökçınar'a bu rakamı tekrar ettirmiştir. Bu sohbette tarafımızca bir şahıs ya da Büyükşehir Belediyesi adına kesinlikle bir talepte bulunulmamış, Sinan Aygün'ün sorusu üzerine istinaf konusundan bahsedilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istinafa gidilmemesi yönünde fikrinin kesin olduğu ve bundan dönmeyeceği Sinan Aygün'e ifade edilmiştir."

TMMOB da Togo kuleleriyle ilgili süreci yakından izliyor.

Birliğin Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan geçen hafta yaptığı açıklamada Sinan Aygün'ü eleştirmiş, "Hem kişiye özel imar rantından yararlanılacak hem ortaya Ankaralıların kentsel altyapısını bozacak, ulaşım sistematiğini kilitleyecek bir kent suçu inşa edeceksiniz, sonrasında da bu işlemi yapıyor diye belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız. Hem kent suçlusu hem de güç göstermeye çalışıyor" demişti.