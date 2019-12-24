Image caption Osman Kavala

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Gezi Parkı'nın yıkılarak, yerine alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik planları protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılarak iki hafta süren eylemlerle ilgili açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı. 784 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mahkeme hükmüne gerekçe olarak, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'derhal serbest bırakılmalı' kararının kesinleşmemesini", "suçun vasfını ve katalog suçlardan olmasını" ve "tutuklamanın ölçülü olmasını" gösterildi.

Bir sonraki duruşma tarihi ise 28 Ocak olarak belirlendi.

Kavala'dan açıklama

Osman Kavala, kararı sonrası bir açıklama yayımladı.

Telif hakkı http://www.osmankavala.org/tr Image caption Osman Kavala'nın açıklaması

Son duruşmada neler yaşandı?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada görülen davada şimdiye kadar her duruşma farklı bir heyet tarafından görülmüştü.

Salı günü ise geçen duruşmadaki heyetin ikinci duruşmasına katılmasıyla birlikte ilk defa bir heyet ikinci duruşmasında yer almış oldu.

Osman Kavala ve tutuksuz yargılanan sanıklardan Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Çiğdem Mater ve Yiğit Ali Ekmekçi salonda hazır bulundu.

Gezi eylemleri esnasında emniyet teşkilatında görev yapan Ercan Orhan Aydın ve Hasan Gül tanık olarak dinlendi.

Tanıklar ifadelerinde tutuklu sanık Osman Kavala'yı şiddet içeren olaylarda görmediklerini ve bu olayları organize ettiğine dair bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade ettiler.

İstanbul Güvenlik Şube'de görevli Gül, "o dönem kendi personelimiz için gaz maskesi bulmakta zorlanmalarına rağmen eylemcilerin gaz maskelerine sahip olmalarının" dikkatini çektiğini; fakat "kurumsal bir destek" tespit etmediklerini, "tespit etselerdi zaten müdahale etmiş olacaklarını" söyledi.

Kavala, tanık beyanları ve iddianamenin "suçlu değil, suçsuz" olduğunu gözler önüne serdiğini belirtip "hukuksuz ve ayrımcı uygulama"ya son verilmesini isteyerek tahliyesini istedi.

Müdafi Avukat Dr. Köksal Bayraktar, AİHM'in 10 Aralık 2019'da verdiği kararın noter tasdikli tercümesini mahkemeye teslim ederek, heyetin "tutukluluk süresi makul süreyi çok aştığı" için Kavala için verilen "derhal serbest bırakılması" gerektiği kararına uymasını talep etti.

Telif hakkı Zeynep Özatalay Image caption Osman Kavala duruşma çizim

Ne karar verildi?

Savcı, "Tutukluluğun ölçülü olması nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" şeklinde mütaala verdi.

Mahkeme ise Kavala'nın tutukluluğunun sürmesine karar verdi ve bir sonraki duruşma tarihi ise 28 Ocak 2020 olarak belirledi.

Mahkeme ayrıca, aralarında Gezi eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'a ölümcül tekmeleri attığı gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polis Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu polislerin ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Osman Kavala, mahkeme salonundan jandarma eşliğinde çıkartılırken izleyici ve gözlemciler tarafından ayakta alkışlandı.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Gezi Parkı'nın yıkılarak, yerine alışveriş merkezi inşa edilmesine yönelik planları protesto etmek amacıyla Mayıs 2013'te başlayan eylemler, tüm Türkiye'ye yayılarak iki hafta boyunca devam etmişti.

İş insanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017'de gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017'de "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

16 Kasım 2018'de 13 insan hakları savunucusu ve akademisyenle beraber gözaltına alınan sivil toplum profesyoneli Yiğit Aksakoğlu tutuklanmıştı.

Kavala, 19 ay hakim karşısına çıkartılmadan, iddianame hazırlanmadan hapiste tutulduktan sonra, 24 Haziran 2019'da davanın ilk duruşması görülmüştü.

Aksakoğlu, 24 Haziran 2019'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

24 Haziran, 18 Temmuz ve 9 Ekim'deki duruşmalarda da Kavala'nın tahliye talepleri reddedilmişti.

Kavala dahil 16 sanık, TCK 312. Madde, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüsü"nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Pınar Öğün Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Meltem Arıkan hakkında yakalama kararı bulunuyor.