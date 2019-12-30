2019'da Türkiye'de ve dünyada neler oldu?

  • 30 Aralık 2019

2019'un bitmesine az bir zaman kaldı.

Peki 2019'da gündemi ne kadar takip edebildiniz?

Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı?

Testimizi çözün, bilginizi ölçün.

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