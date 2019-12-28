Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresini CHP, MHP ve İYİ Parti liderleriyle görüşecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi konusunda bilgi vermek için 30 Aralık Pazartesi günü CHP, MHP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek. Öte yandan TBMM'deki tezkere görüşmelerinin de erkene çekilebileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pazartesi günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talep etti.

Demirören Haber Ajansı (DHA), randevu taleplerinin kabul edildiğini yazdı.

Çavuşoğlu'nun saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu, 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya geleceği belirtiliyor.

Bahçeli ile yapacağı görüşmenin saatinin ise henüz netlik kazanmadığı kaydediliyor.

TBMM'nin toplanması erkene çekilebilir

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin görüşmelerinin ise, TBMM'in çalışmalarına başlayacağı tarih olan 7 Ocak'tan öne çekilebileceği bildirildi.

DHA'nın haberine göre, AKP Grup Başkanlığı'ndan partinin milletvekillerine gönderilen bilgilendirilme metninde, Libya'ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM'ye sunulabileceği aktarıldı.

Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir.

"Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul'da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."

Tezkereye CHP 'Hayır', MHP 'Evet' diyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Muhabirlerle bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun "Meclis'e getirilecek tezkereye destek vermeyeceğiz. Bizim askerimizin kanlarının Arap çöllerinde dökülmesini istemiyoruz" dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, "(Erdoğan) Kendisini kefenle karşılayanları Libya'ya göndersin. Türkiye bölgede elbette güçlü olmak zorundadır. Ancak Türkiye iki tarafla da görüşmeli ve barışı sağlayan taraf olmalıdır" dediği kaydediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 2 Ocak 2020'de TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek verdiklerini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli; Libya, Suriye ve Irak'ın güvenli olması halinde Türkiye'nin de güvenli olacağına kaydederek, MHP'nin Libya tezkeresine olumlu oy kullanacağını belirtti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Libya Başbakanı Fayez al-Sarraj ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'yi Libya'nın Trablus kentinde kurulu Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) Tobruk merkezli General Halife Hafter güçlerine karşı koruma amacıyla askeri destek vermeye götüren süreç, 27 Kasım'da iki taraf arasında savunma ve güvenlik işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtıralarının imzalanması ile başladı.

Türkiye, Libya ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla ABD desteğiyle Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır ve İsrail tarafından geliştirilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu oluşumuna yanıt verirken, bölgedeki hidrokarbon paylaşım mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu.

Ancak Türkiye açısından bu kazanımın korunması, Başbakan Mustafa Fayez al-Sarraj liderliğindeki UMH'nin varlığını sürdürmesine; yani, arkasına Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi önemli güçleri alan Hafter'e karşı Trablus'u savunmasına bağlı.

Hafter, son dönemde giderek artan askeri destek sayesinde Trablus hükümetine yeni ve kapsamlı bir operasyon daha başlattı.

Türkiye'nin de al-Sarraj hükümetinin kendisini savunması için askeri ve ülkede kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına dönük siyasi destek verme girişimleri de bu operasyonla birlikte ivme kazandı.