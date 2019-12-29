Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya açıklaması: TSK her türlü göreve hazır

Telif hakkı DHA Image caption Hulusi Akar, Hatay'dan İdlib vilayeti sınırlarına geçip incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme tartışmaları meclise taşınmadan önce siyasetçiler konuyla ilgili hazırlıklı olunduğu açıklamaları yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Libya'ya askeri gönderilmesine ilişkin konuştu.

Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak için gittiği Suriye'nin İdlib vilayeti sınırında, Türkiye'nin Libya'ya askeri yardımına ilişkin "Bu konuda bize bir görev verilirse yapmaya hazırız" dedi.

Akar, Libya Ulusal Mutabakat hükümeti ile yapılan anlaşmaya da değinip "İki tarafın da egemenlik, bağımsızlık hakkı var. Bu mutabakat muhtırası ile ilgili üçüncü tarafların yapması gereken tek şey var o da alınan bu karara saygı duymak" diye konuştu.

Hafta içi Reuters haber ajansına konuşan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden bir yetkili, Libya'nın resmi olarak Türkiye'den asker istediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin Libya'nın asker gönderme davetine icabet edeceğini ve Libya tezkeresinin TBMM açılınca gündeme getirileceğini ifade etti.

İdlib sınırında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse, etkin caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır" dedi.

Akar, İdlib'de de Soçi mutabakatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 gözlem noktasının da boşaltılmayacağını, bölgede kalınmaya devam edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu: Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar

Libya'ya dair bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Cumartesi günü AKP Antalya İl Başkanlarının düzenlediği bir toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun, sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok" dedi.

Çavuşoğlu, TBMM açılınca gündeme getirilecek Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP, MHP ve İyi Parti'den de randevu talebinde bulundu.

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme planlarına ise İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tepki gösterdi.

Conte, Türkiye'ye 'askeri müdahaleden kaçınılması' çağrısında bulundu.

CHP karşı MHP destek veriyor

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin görüşmelerinin ise, TBMM'in çalışmalarına başlayacağı tarih olan 7 Ocak'tan öne çekilebileceği bildiriliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesine karşı olduklarını açıkladı ve tezkereye destek vermeyeceklerini duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise tezkerenin görüşülmesine destek vereceklerini söyledi.

Libya'ya asker gönderme tartışmaları nasıl başladı?

Türkiye'yi Libya'nın Trablus kentinde kurulu Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) Tobruk merkezli General Halife Hafter güçlerine karşı koruma amacıyla askeri destek vermeye götüren süreç, 27 Kasım'da iki taraf arasında savunma ve güvenlik işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtıralarının imzalanması ile başladı.

Türkiye, Libya ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla ABD desteğiyle Yunanistan-Güney Kıbrıs-Mısır ve İsrail tarafından geliştirilen Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu oluşumuna yanıt verirken, bölgedeki hidrokarbon paylaşım mücadelesinde önemli bir adım atmış oldu.

Ancak Türkiye açısından bu kazanımın korunması, Başbakan Mustafa Fayez al-Sarraj liderliğindeki UMH'nin varlığını sürdürmesine; yani, arkasına Rusya, Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi önemli güçleri alan Hafter'e karşı Trablus'u savunmasına bağlı.

Hafter, son dönemde giderek artan askeri destek sayesinde Trablus hükümetine yeni ve kapsamlı bir operasyon daha başlattı.

Türkiye'nin de al-Sarraj hükümetinin kendisini savunması için askeri ve ülkede kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına dönük siyasi destek verme girişimleri de bu operasyonla birlikte ivme kazandı.