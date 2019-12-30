Geçinemeyenler: 'Ailemi İstanbul'dan köye geri göndermek zorunda kaldım'

Geçim sıkıntısı ve yoksulluğu ele aldığımız video serimizin 5. bölümünde ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı sebebiyle ailesini İstanbul'dan Aksaray'daki köylerine geri gönderen Murat Pamuk ile konuştuk.

Murat Pamuk, İstanbul'da bir hurdacıda çalışıyor, hurdacı dükkanında prefabrik bir odada yaşıyor, İstanbul'un kendisini yıprattığını ancak köyde de iş imkanı olmadığını söylüyor.

Pamuk, "Çocuklar büyüyor göremiyorsun, okula gidiyorlar takip edemiyorsun" diyor.

Haber-video: Neyran Elden