2020'de vergilere uygulanacak zam oranları nedir?

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Türkiye'de 2020 yılı için öngörülen vergi zamlarının bazıları 1 Ocak itibarıyla devreye girdi. Kimi vergi artışları ise önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacak.

Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde uygulanacak bazı zam oranları açıklanmıştı.

Buna göre pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları yüzde 22,58 oranında artıyor.

Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret yüzde 22,58 oranında yükseliyor.

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı ise yüzde 12 olarak açıklandı.

@ozanbingoll tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Az önce yayımlanan resmî gazete mükerrer sayısı ile;

-İlk tesis ÖİV 65₺’den 79₺’ye

-6 aylık pasaport harcı 170₺’den 208,30₺’ye

-Yurtdışından getirilen cep telefonu imei harcı 1.500₺’den 1.838,70₺’ye yükseltilmiştir.

Diğer birçok kalemde artış %22,58 olarak uygulanmıştır! — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 27 Aralık 2019

Nisan ayında konaklama vergisi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'ne göre konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 kuruş, diğer belediyelerde 35 kuruş olarak hesaplanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre ise 2020 yılına ait emlak vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 11,29) kadar artırılarak hesaplanacak.

Nisan ayı itibarıyla otel, misafirhane, pansiyon, tatil köyleri, kamping alanları konaklama vergisine tabi olacak.

Hakemlere ödenen ücretler ile sporcu ücretlerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.

Dijital hizmet vergisi bu yıl başlayacak.

2020'nin ilk 6 ayında sigara ve alkole ise zam yok.

Asgari ücretliye 4 ay yüzde 20 vergi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni gelir vergisi dilimlerine göre yüzde 15 gelir vergisine tabi ilk vergi dilimi için gelir 18 bin TL'den 22 bin TL'ye çıkarıldı.

İkinci vergi dilimi ise 40 bin TL'den 49 bin TL'ye çıkarıldı.

Yeni gelir vergisi dilimleri, 2020 yılı için belirlenen 2 bin 324 TL asgari ücret üzerinden düşünüldüğünde bu ücretle çalışan işçiler, eylül ayından sonra ikinci vergi dilimine girecek.

İlk 9 ay yüzde 15 vergi dilimine giren asgari ücretli, son 4 ayda yüzde 20 vergi ödeyecek.

TBMM'den 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta onaylanıp yürürlüğe giren "değerli konut vergisi" ise yeniden düzenlenecek.

Buna göre mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi tutulmuştu.

5-7,5 milyon liraya kadar binde üç, 7,5-10 milyon lira arasına binde 6 ve 10 milyon liradan fazla değerde gayrimenkulü olanlara da binde 10 oranında vergi getirilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu yasanın bazı vatandaşlar için haksızlık olduğunu dile getirerek yeniden bir düzenleme yapılması talimatı verdiği belirtilmişti.