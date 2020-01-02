Libya tezkeresine dünyadan tepkiler: Trump Erdoğan'ı aradı, 'Dış müdahale işi karıştırıyor' dedi

Telif hakkı Getty Images Image caption Kuşatma altındaki Trablus kentinde Halife Hafter'e karşı protestolar düzenleniyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak "Dış müdahale durumu karmaşık hale getiriyor" dediğini açıkladı.

ABD, Eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sürecinde NATO üzerinden Libya'ya yönelik dış müdahalede önemli bir rol oynamıştı.

Türkiye ise bugün onayladığı tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir yıl boyunca Libya'ya uygun gördüğü her türlü askeri yardımı yapma ve asker gönderme yetkisi verdi.

Beyaz Saray Sözcü Vekili Hogan Gidley'in açıklamasında Trump'ın hangi ülke veya müdahaleleri kastettiğine dair bir bilgi yer almadı.

Beyaz Saray, iki liderin bölgesel sorunların çözümünde diplomasinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldığını, Suriye'nin İdlib bölgesinde sivilleri korumak için gerilimin azaltılması gerektiğini söyledi.

Mısır: Sonuçları konusunda uyarıyoruz, sorumluluğu Türkiye'ye ait olacak

Mısır Dışişleri Bakanlığı TBMM'nin Libya tezkeresini onaylamasını "sert bir şekilde" kınadı.

Bakanlığın Facebook sayfasında yayımlanan açıklamada, "Türk Parlamentosu'nun bu adımı uluslararası meşruiyetin ve BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik kararlarının pervasızca çiğnenmesi anlamına gelmektedir" ifadeleri yer aldı.

Mısır Dışişleri Türkiye'yi "bu adımın yol açacağı sonuçlar" hakkında da uyardı:

"Mısır Türkiye'nin Libya'ya askeri müdahalesinin yol açacağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunur. Böylesi bir müdahale Akdeniz bölgesinin istikrarını olumsuz bir şekilde etkiler ve bunun tüm sorumluluğu Türkiye'ye ait olacaktır."

Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah Sisi de bu açıklamadan bir saat sonra Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantıya çağırdı. Toplantıda "Libya'ya yönelik dış müdahaleden kaynaklanacak tehditlerin" konuşulduğu açıklandı.

Libya Temsilciler Meclisi olağanüstü toplanacak

Libya'da Halife Hafter'in denetimindeki bölgede kalan Libya Temsilciler Meclisi de "pervasız Türk müdahalesi" olarak nitelediği TBMM tezkeresinin tartışılması için Meclis'i 4 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis Sözcüsü Abdullah Belheig, toplantının Bingazi'de düzenleneceğini ve Türkiye'nin bu kararının ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin konuşulacağını söyledi.

Fransız haber akjansı AFP'ye konuşan Meclis Sözcüsü Yardımcısı Vekili Ehmayed Houma ise "Sarraj ve onu destekleyenlerin Libya'ya dış müdahale talep etmesinin ihanet olduğunu ilan ediyoruz" dedi.

Image caption Libya topraklarının çoğu Halife Hafter'in, nüfusunun çoğu ise Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolünde

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Bu tür kararları yalnızca biz verebiliriz

Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fathi Başagha ise Hafter'in güçleri tarafından yaratılan "büyük tehlikeler" nedeniyle Türkiye'de destek istediklerini söyledi ve ekledi:

"Libya'nın tek meşru ve egemen hükümeti olarak ulusumuzu korumak için askeri ittifaklar yapma yetkili olan yek yapı biziz."

Rus Milletvekili Novikov: Türkiye'nin askeri varlığı durumu kötüleştirmekten öteye gidemeyecek

Rusya'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat Rus Milletvekili Dmitri Novikov, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının "durumu kötüleştirmekten öteye gidemeyeceğini" söyledi.