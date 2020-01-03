Enflasyon 2019'da %11,84 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Aralık 2019'da yüzde olarak gerçekleşti.

Reuters anketinde beklenti enflasyonun yüzde 11,56 olacağı yönündeydi.

Merkez Bankası'nın ise yılsonu için enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesindeydi.

Enflasyon Aralık 2019'da %11,84 oldu

Tüketici fiyat endeksindeki artış aylık bazda ise Kasım 2019'a göre yüzde 0,69 oldu.

2018'de enflasyonda yaşanan hızlı yükseliş, 2019'da enflasyonun baz etkisi nedeniyle düşük seyretmesine yol açmıştı. Ancak bu baz etkisinin Ekim ayından itibaren ortandan kaybolmasıyla enflasyon yeniden yükselişe geçmiş durumda.

Ana harcama grupları bazında bakıldığında Aralık ayında en hızlı yıllık bazda fiyat artışları yüzde 43,12 ile tütün ve alkollü içecekler alanında gerçekleşti.

Eğitim alanında fiyatlar yıllık bazda yüzde 14,46 artarken, sağlıkta artış yüzde 13,63 oldu.

Enflasyon sepetinde en büyük ağırlığa sahip olan gıda fiyatlarında ise yüzde 10,89 artış gösterdi.