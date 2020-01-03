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MNG Jet, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a kaçışında jet charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak Çarşamba günü suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, "Bay Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir" denildi.

Şirketin genel müdürü Can Şaşmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, jetlerin Carlos Ghosn'un yararına kullanıldığının öğrenilmesi sonrası bir iç soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle:

"Aralık 2019'da, MNG Jet, biri Dubai'den Osaka'ya ve Osaka'dan İstanbul'a ve diğeri İstanbul'dan Beyrut'a olmak üzere ayrı güzergahları giden iki ayrı özel jeti, iki farklı müşteriye kiralamıştır. İki jet kiralamasının birbiriyle bağlantısının bulunmadığı görülmektedir. Bay Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir.

"MNG Jet, medya aracılığı ile bu jetlerin resmi belgelerde isimleri beyan edilen yolcuların değil, Bay Ghosn yararına kullanıldığını öğrendikten sonra bir ve Türkiye'de bu olaya dahil olanların cezalandırılması amacıyla 1 Ocak 2020'de suç duyurusunda bulunmuştur.

Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir."

Açıklamada ayrıca MNG Jet'in yetkililerle tam bir işbirliği içinde olduğu, şirketin hizmetlerini yasadışı şekilde kullananların veya buna imkan sağlayanlar hakkında gerektiği gibi soruşturma açılmasını beklediği de belirtildi.