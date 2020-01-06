İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararını iptal etti: Öğünler eskisi gibi devam edecek

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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci eylemlerine neden olan yemek zammı, kahvaltıların kaldırılması ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesi kararının iptal edildiğini açıkladı.

Üniversite'nin internet sitesinde "Rektörlükten Önemli Açıklama" başlığıyla paylaşılan açıklamada "bütçe kısıtlığı nedeniyle" alınan kararın iptal edildiği belirtilerek "öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin önceden olduğu gibi aynen devam etmesi kararı alınmıştır" denildi.

İstanbul Üniversitesi'nin uzun bir süredir öğrencilerine sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunan az sayıdaki üniversitelerden biri olduğu hatırlatılan açıklamada, "2020 yılı başında bütçe kısıtlılığı nedeniyle hiç arzu etmediğimiz halde yemekhane ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Ancak sadece bütçe yetersizliğinden kaynaklı yeni düzenleme üzülerek ifade etmek isteriz ki, hiç de tasvip etmediğimiz bir noktaya gelmiştir" diye devam etti.

Rektörlüğün, öğrencilerin taleplerini dinlediği ve yoğun talep karşısında harcama planını yeniden gözden geçirerek "diğer hizmet alanlarından kısarak yemek hizmetinin aynı şekilde devamını sağladığı" belirtildi.

İstanbul Üniversitesi'nde, kampüslerde 2 Ocak'tan itibaren yemekhanelerde kahvaltı verilmeyeceği ve indirimli yemeklerin artık tek öğünle sınırlandırılacağı yönündeki karar, öğrenci eylemlerine neden olmuştu.

Yapılan zamla geçen yıl 2,75 lira olan öğün ücreti 3,5 liraya çıkarılmış, bu yıl da önce kahvaltı öğünü kaldırılmış, sonrasında da günde indirimli 3 öğün yemek hakkı tek öğüne düşürülmüştü.

Üniversitenin yemekhane ile ilgili kararı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümü sonrası da yoğun eleştiri almıştı.

İntihar ettiği düşünülen Ünli Twitter hesabından 7 Kasım 2019'da yaptığı paylaşımda "Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var" yazmıştı.