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5 Haziran 2015 tarihinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'daki seçim mitinginde IŞİD'in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevine son verildi.

Patlamadan önce Aram Tigran Sinema Akademisi öğrencisi olan Lisa Çalan, 2016 yılında belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak işe alınmıştı.

Lisa Çalan ile birlikte tiyatro ve müzik sanatçısı sekiz çalışanın işine son verildi. Şehir Tiyatrosu'nun eski Sanat Yönetmeni Rüknettin Gün de işine son verilenler arasında yer alıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde görüştüğümüz bir yetkili, Çalan'ın "mazeretsiz olarak işe devam etmemesi" gerekçesi ile sözleşmesinin feshedildiğini söyledi. Detaylar hakkında bilgi vermeyen yetkili, konuyla ilgili daha sonra yazılı bir basın açıklaması yapacaklarını belirtti. Belediyenin İnsan Kaynakları Birimi yetkilisine ise ulaşamadık.

BBC Türkçe'ye konuşan Lisa Çalan telefonuna gelen geçmiş olsun mesajları üzerine durumdan haberdar olduğunu söyledi.

"Kimse arayıp işine son verdik bile demedi" diyen Lisa, posta ile evine gönderilen tebligatın halen eline geçmediğini belirtti.

2015'teki genel seçimlerden iki gün önce İstasyon Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde çöp kutularına bırakılan iki ayrı bombayla düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 400'den fazla kişi de yaralanmış, saldırıyı IŞİD'in yaptığı açıklanmıştı.

Diyarbakır Belediyesi: 45 gün mazeretsiz işe gelmedi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise Lisa Çalan'ın mazeretsiz işine son verildiği iddialarını yalanladı ve yapılan yazılı açıklamada "Çalan'ın 2 Eylül ve 16 Ekim tarihleri arasında 45 gün kesintisiz ve mazeretsiz işe gelmediği tespit edilmiştir" dendi.

Açıklamada ayrıca Lisa Çalan ile aynı durumda olan 3 personel hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı da ifade edildi.

'Basında bir iki güzel fotoğrafım görülünce her şey güllük gülistanlık sanıyorlar, ama öyle değil'

Lisa Çalan, 2016'da belediyede işe alındıktan kısa bir süre sonra Ankara'da başlayan, Almanya ve Avustralya'da devam eden onlarca protez ameliyatı geçirdi. Dört yıldır devam eden tedavi sürecinden dolayı işe gidemediğini anlattı.

"İşe gitmiyor değilim, dört yıldır benim bitmeyen bir tedavi sürecim var, başarısız protez ameliyatları, iyileşmeyen yaralarım ve çok yüksek enfeksiyonum var sürekli, dikkat ediyorum ama yaralar bir türlü iyileşmiyor. Yaralarım açık, işe gidemiyorum yani. Bu yüzden de doktor bana işe gidemez raporu veriyor.

"Mesele kayyum dönemi değil, HDP döneminde de işe gidemedim, uğrayamadım bile. Sonu gelmez bir tedavi süreci var, protezim çok sık bozuluyor. Hayatımın bilinmeyen tarafı bu. Basında bir iki güzel fotoğrafım görülünce her şey güllük gülistanlık sanıyorlar ama öyle değil. Bir gün ayaktayım on gün yataktayım ve ağır ağrı kesiciler kullanmak zorunda kalıyorum" diyor.

Lisa, Almanya menşeili protezinin iki ay önce bozulduğunu ve bu süre zarfında İstanbul'a giderek birçok protez firmasını dolaşmak zorunda kaldığını anlatıyor.

"Protezim bozuk geldi, vidası bozuk çıktı, İstanbul'a gittim, iki aydır firmaları dolaşıyor, protez deniyorum. Bir günde on ayrı firma dolaşıyor fiyat alıyor, protezin ayarını yapmaya çalışıyorum. Firmalardan belediyeye hitaben, 'şu tarihte geldi, protez bozuk çıktı, ya da yararı olmadı' diye yazı da alıyorum, ama o belgeleri ciddiye almıyorlar herhalde. Nasıl bir rapor almam gerekiyor ki gerekçem kabul edilsin, ben de bilmiyorum" diyor.

5 Haziran Davası'nda üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Lisa'nın yaralandığı patlama ile ilgili açılan 5 Haziran Davası 13 Aralık'ta sonuçlandı. Sincan Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme heyeti, sanıklardan Orhan Gönder, İsmail Korkmaz ve Mustafa Kılınç hakkında beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, öldürmeye teşebbüsten ve tehlikeli madde bulundurmaktan da 3 bin 336'şar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, İlhami Bali hakkındaki davanın tefrik edilmesine, Burhan Gök'ün de beraat etmesine karar verdi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Patlamanın ertesi günü aynı alanda binlerce kişi ellerinde karanfillerle toplanmıştı

Sonuçlanan mahkeme ile Lisa'ya tazminat da ödendi. Lisa, belediyedeki görevine son verilmesinin mahkeme kararından kısa bir süre sonrasına denk gelmesinin tesadüf olmadığına inanıyor.

"5 Haziran Davası ve tazminat davam sonuçlandı. Mahkemeler sonuçlandıktan sonra karar alındı ve bu ucu tartışmaya açık bir konu. Şu ana kadar yaptığım harcamanın altında bir miktar aldım ve bununla ancak geçici bir süre tedavimi yapabilirim. Tüm hayatım boyunca yetecek bir miktar değil, iki protez ayak alsam bitecek bir para" diyor.

'Hayatımın büyük bir kısmı sağlık sorunlarını çözmekle geçecek'

Lisa, protezlerin çok pahalı olduğuna dikkat çekiyor ve her bir protez bacağın maliyetinin en az 70 bin euro olduğunu söylüyor.

"Tüm hayatım boyunca mekanik bacak kullanıyorum: telefon gibi sürekli bozulan ve tamire giden, tüm her şeyi dolar ile euro ile sağlanan masraflı protezler. Herhalde 'verilen tazminat ile parası da var, hayatını da devam ettirebilir' diye düşündüler. Oysa bilmedikleri şey şu, iki protez alsam tazminat parası bitecek. Her bir protez bacak için 60-70 bin euro ödemek zorunda kalıyorum. Sağ protezim bozuldu, çöp oldu. Şimdi yenisini almam gerekiyor 60 bin euro bir protez fiyatı koydular önüme ve firma ile bunun kavgasını yapıyorum şimdi.

"Verilen tazminatı sağlam insan üzerinden düşünmüş olmalılar. Belediyedeki işime son verince sorun olmayacağını mı düşündüler bilmiyorum, ama durum gerçekten öyle değil. Protezin bozulacak ona para lazım olacak diye ben paraya dokunamıyorum. Açık yaralardan dolayı sık sık enfeksiyon geçiriyorum ve sigortam kesilince bu durum da ciddi bir sorun olacak benim için" diyerek anlatıyor.

Lisa, önceki süreçlerde bir abisinin de belediyeden ihraç edildiğini belirtiyor ve daha çok ailesinin yaşanan bu gelişmeden dolayı kendisi için endişelendiğini söylüyor.

5 Haziran patlamasından önce sinema filmleri yaptığını hatırlatan Lisa Çalan, dört yıldır devam eden tedavi süreci ve kullandığı ağır ilaçlardan dolayı projelerinin yarım kaldığını, sonu gelmez tedaviler ve sık sık bozulan protezlerinin ise bir ömür devem edecek sorunlar olduğunu ifade ediyor.

"Hayatımın büyük bir kısmı bu sorunları çözmekle geçecek ve ciddi bir maddi dayanağa ve sosyal güvenceye ihtiyacım olacak. Halen sinema yapmak istiyorum ve bunun için bir yerde çalışmama gerek yok elbette. Ama sağlık sorunlarım minimal hale geldiğinde yoğunlaşacağım tek şeyin sinema olacağını söylemek istiyorum."