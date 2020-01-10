Telif hakkı Getty Images Image caption İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve General Halife Hafter

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya kriziyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere önümüzdeki hafta Orta Doğu turuna çıkacak. Conte Pazartesi günü Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. İtalyan La Stampa gazetesi, Conte'nin Erdoğan'a, General Halife Hafter'in "Türkiye'nin asker çekmesi şartıyla ateşkese hazır olduğu" mesajını ileteceğini yazdı.

Giuseppe Conte'nin, Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de giderek Libya konusunda görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Libya krizine siyasi çözüm bulunması çağrıları yapan ve ülke içinde etkisiz kalmakla eleştirilen İtalya hükümetinin, bu görüşmelerle "çatışmanın yönetimine dahil olmayı" amaçladığı belirtiliyor.

La Repubblica: Orta Doğu turu Conte'nin son kartı

La Repubblica gazetesi, Conte'nin gelecek haftaki gezilerini "Orta Doğu turu Conte'nin son kartı" başlığıyla haberleştirdi. Gazete, "Conte, Erdoğan'a gidiyor. Giuseppe Conte'nin üstlenmeye hazırlandığı en önemli misyon Türkiye'deki" diye yazdı.

Gazeteye göre Conte Ortadoğu gezisinde, Libya'daki çatışmanın iki tarafının da destekçileriyle görüşerek "ateşkesi teşvik etmeye" çalışacak.

Libya'da siyasi çözüme kapı aralamak amacıyla, "Ülkedeki farklı grupların üzerinde uzlaşacağı üçüncü bir kişinin belirlenmesi tezi" de ele alınacak. Conte, Çarşamba günü Roma'da görüştüğü General Halife Hafter'in pozisyonunu da Türkiye'ye iletecek. Gazeteye göre Hafter, Conte ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'dan askerlerini geri çekmesi şartıyla ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını söyledi.

La Stampa: Libya'da Sarraj için 'onurlu bir çıkış' formülü aranıyor

La Stampa gazetesi de, Conte'nin Türkiye ziyaretinde Hafter'in bu mesajını ileteceğini yazdı. La Stampa, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez el Sarraj için "onurlu bir çıkış" formülü aranması ve "çatışmaların sona ermesini garanti edebilecek üçüncü bir isim bulunması" fikrinin Avrupa diplomatik çevrelerinde gittikçe beğeni kazandığını da vurguladı. La Stampa "Bu senaryo Türkler tarafından da dışlanmıyor" diye yazdı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Libya'da kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lideri Fayez al-Sarraj ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'Diplomatik gafın yaraları sarılmadı'

Corriere della Sera gazetesi de, Başbakan Conte'nin Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretlerini, İtalya'nın Libya'da "ikincil olmayan bir rol üstlenme girişimi" diye niteledi. Gazete, İtalyan hükümetinin önceki günkü "diplomatik gafının" yaralarının hala sarılmadığını da vurguladı.

İtalya Başbakanı Conte, Çarşamba günü Roma'da General Hafter ve Fayez el Sarraj'ı ağırlama girişiminde bulunmuştu. Conte, Hafter ile üç saat süren bir görüşme yaparken, Sarraj son anda Roma'ya gelmekten vazgeçmişti. Kulislerde konuşulanlara göre Sarraj'ın Roma ziyaretini son anda iptal etmesinde, Hafter'in İtalya'da kendisinden önce resmi biçimde ağırlandığını öğrenmesinin ya da bu bilginin basına sızmasının etkili olduğu sanılıyor.

Conte'nin "arabuluculuk" girişimi Serraj'ın Roma'ya gelmekten vazgeçmesiyle başarısız olurken; İtalyan basını bu yaşananları "diplomatik gaf, "inanılmaz hata" gibi eleştirel ifadelerle yorumladı.

İtalyan hükümetinin Libya krizinin çözümüne dahil olma çabaları kapsamında Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bu hafta Türkiye, Mısır ve Cezayir'e gitmişti.

Luigi Di Maio, Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Libya'da halen bir "vekalet savaşı" yaşandığını söylemişti.

Di Maio, Libya'da "tüm tarafların dahil edildiği bir diyaloğun hedeflenmesi" ve "hemen ateşkesilan edilmesi" çağrısı yapmıştı.