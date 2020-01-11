İstanbul'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Marmara Bölgesi'nin genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünün Silivri açıkları olarak belirlediği depremin büyüklüğü 4,7 olarak verildi. AFAD depremin derinliğini 7 km, Kandilli Rasathanesi ise 16 km olarak verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twiter'dan yaptığı açıklamada, "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem sonrası kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

@ekrem_imamoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun. pic.twitter.com/b2dxD23XyQ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 11 Ocak 2020

AFAD'da yapılan açıklamada ise 16.37'de Silivri açıklarında meydana gelen deprem ile Şarköy yakınlarında sabah meydana gelen depremlerin farklı fay segmentleri üzerinde oluştuğunu açıkladı.